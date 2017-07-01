В Казани закроется участок проезжей части улицы Марджани
Запланированы работы по реконструкции магистрального тепловода.
Запланированы работы по реконструкции магистрального тепловода.
(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани с 3 по 31 июля закрывается проезжая часть улицы Марджани, сообщает Миндортранс РТ.
В частности, для движения автотранспорта закроется участок от дома № 1 по улице Татарстан до дома № 16 по улице Марджани. Здесь запланированы работы по реконструкции магистрального тепловода.