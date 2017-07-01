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09:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани закроется участок проезжей части улицы Марджани

Запланированы работы по реконструкции магистрального тепловода.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани с 3 по 31 июля закрывается проезжая часть улицы Марджани, сообщает Миндортранс РТ.

В частности, для движения автотранспорта закроется участок от дома № 1 по улице Татарстан до дома № 16 по улице Марджани. Здесь запланированы работы по реконструкции магистрального тепловода.

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