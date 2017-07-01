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08:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Из Новосибирска запустили новую маршрутку до Марусино

Сегодня в Новосибирске заработает новый автобусный маршрут. Проезд для детей будет стоить 5 рублей. А жители Марьиной Рощи, чтобы транспорт доезжал до них — за свой счет даже готовы построить дорогу.

Источник: Вести - Новосибирск

Анастасия Шарабурова, корреспондент: «“Усадьба Марьино” конечна остановка маршрута 314. Здесь все готово к первым пассажирам. Установлен остановочный пункт, нанесена разметка. Долго ждать автобуса не придется интервал движения 17 — 20 минут».

В этих краях за последние годы поселилось около тысячи семей. Многие живут здесь не только летом.

Наталья Зубцова, заместитель главы Криводановского сельсовета: «Администрацией было достигнуто соглашение вместе с председателями садоводческих обществ о том, что до границы населенного пункта дорога с асфальтобетонным покрытием будет сделана за счет средств бюджета Криводановского сельсовета, а продолжение этой дороги до дачных обществ будет сделано за счет средств граждан.

На такие условия люди согласились с радостью. Общественный транспорт — всегда был проблемой жителей дачных сообществ. Ближайшая остановка в 3 километрах. Пешком — далеко, долго и опасно.

Ольга, жительница ДНП «Усадьба Марьино»: «Нам сюда приходится ездить на такси, сюда на такси и домой на такси и вот мы ждем этот автобус, а потом дети в школу будут ходить, как они будут добираться до поселка».

Этой же дорогой ежедневно ходят дети — неподалеку школа. Общественный транспорт — стал спасением. Местные жители договорились с перевозчиком об особом тарифе для учеников.

Алексей Шитиков, ДНП «Марусино — 1»: «Билет будет стоить от ДНП “Усадьба Марьино” — конечная остановка, сегодня заказал красивую табличку с остановкой до вокзала будет стоить 30 рублей, для детей до школы примерно в районе 5 рублей. Может даже и меньше».

Появление 314 маршрута решило проблему не только жителей дачных сообществ. Этот автобус будет единственным от села Марусино до правого берега. Всего по новому маршруту будут курсировать шесть микроавтобусов.

От Марусино путь общественного транспорта пролегает через улицу Большую, проезд Энергетиков, Димитровский мост, Вокзальную магистраль.

Анастасия Шарабурова, корреспондент: «Новосибирск-Главный» — вторая конечная точка долгожданного автобусного маршрута. От Марусино до вокзала ехать примерно час. Раньше жители тратили больше 2 часов, чтобы добраться до правого берега.

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