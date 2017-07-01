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08:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области коммунальные тарифы выросли в цене на 4%

Сегодня в Новосибирской области начинают действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Свет, вода, тепло и газ подорожали в среднем на 4 процента.

Источник: РИА "Новости"

Так, к примеру, жители Новосибирска за горячую воду с 1 июля будут платить по 100 рублей 10 копеек за кубометр. Это больше примерно на три с половиной рубля.

Холодная вода для горожан подорожала примерно на 60 копеек. И один куб стоит 17 рублей 16 копеек.

Наименьший рост тарифов — на электроэнергию. Два и девять процента. 1 кВт/час в домах жителей областного центра теперь стоит почти два с половиной рубля.

Источник: Вести - Новосибирск
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