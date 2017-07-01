В Новосибирской области коммунальные тарифы выросли в цене на 4%

Так, к примеру, жители Новосибирска за горячую воду с 1 июля будут платить по 100 рублей 10 копеек за кубометр. Это больше примерно на три с половиной рубля.

Холодная вода для горожан подорожала примерно на 60 копеек. И один куб стоит 17 рублей 16 копеек.

Наименьший рост тарифов — на электроэнергию. Два и девять процента. 1 кВт/час в домах жителей областного центра теперь стоит почти два с половиной рубля.