В Новосибирской области коммунальные тарифы выросли в цене на 4%
Сегодня в Новосибирской области начинают действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Свет, вода, тепло и газ подорожали в среднем на 4 процента.
Сегодня в Новосибирской области начинают действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Свет, вода, тепло и газ подорожали в среднем на 4 процента.
Так, к примеру, жители Новосибирска за горячую воду с 1 июля будут платить по 100 рублей 10 копеек за кубометр. Это больше примерно на три с половиной рубля.
Холодная вода для горожан подорожала примерно на 60 копеек. И один куб стоит 17 рублей 16 копеек.
Наименьший рост тарифов — на электроэнергию. Два и девять процента. 1 кВт/час в домах жителей областного центра теперь стоит почти два с половиной рубля.