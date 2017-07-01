Челябинские трамваи и троллейбусы перешли новому перевозчику

Пассажиров трамваев и троллейбусов в Челябинске с 1 июля будет обслуживать другой перевозчик — ООО «ЧелябГЭТ», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Новое предприятие пришло на смену МУП «ЧелябГЭТ», которое находится в стадии банкротства. Учредителями ООО являются МУП «Служба организации движения» и МУП «Служба благоустройства». Работников муниципального предприятия переводят на работу в новую организацию.

Чиновники уверяют, что пассажиры не почувствуют изменений: маршруты электротранспорта, цена билетов и льготы останутся прежними. Однако источники «АиФ-Челябинск» сообщают, что новый перевозчик готовится скорректировать расписание трамваев, сократив нерентабельные графики.

Напомним, весной текущего года изменения произошли и в сфере автобусных перевозок: вместо МУП «ЧАТ» челябинцев по городским маршрутам с 28 апреля начало перевозить ООО «Общественный городской транспорт».