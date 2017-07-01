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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии появились новые вакансии с зарплатой от 40 тысяч рублей

УФА, 1 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии с заработной платой свыше 40 тысяч рублей в месяц.

Так, уфимскому ООО «Риаленд» требуется менеджер по продаже недвижимости с заработной платой от 50 тысяч рублей.

Уфимская организация «Стандарт» примет на работу сварщика 4−6 разряда, с опытом работы не менее 5 лет. Желательно наличие автомобиля и личных инструментов. Заработная плата — 40 тысяч рублей.

Для работы в Ижевске давлекановскому ООО «Либерти» требуется электрогазосварщик с заработной платой 80 тысяч рублей. Опыт работы — не менее трех лет.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

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