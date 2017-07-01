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10:02 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Долги населения за газ выросли почти вдвое — Госстат

Задолженность за электроэнергию по состоянию на конец мая составила 3,9 млрд грн. Задолженность за отопление и горячую воду в мае выросла на 3,4% — до 8,9 млрд грн.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Долг населения за газоснабжение в мае вырос почти вдове по сравнению с показателем на конец апреля и достиг 11,3 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 7,4% и составила 2,9 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов по сравнению с предыдущим месяцем почти не изменилась и составила 400 млн грн.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 28,6% и составила 1,8 млрд грн.

По данным Госстата, в мае украинцы уплатили за электроэнергию 2,7 млрд грн (98,6% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец мая составила 3,9 млрд грн. Задолженность за отопление и горячую воду в мае выросла на 3,4% — до 8,9 млрд грн.

Всего в мае украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 5,2 млрд грн, что составило 73,6% начисленных за этот период сумм.

Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Одесской, Херсонской и Николаевской областях (154,1%, 142,7% и 134,8% соответственно), а самый низкий — в Черниговской, Черкасской и Винницкой (21,6%, 25,3% и 33,4% соответственно).

Как сообщалось ранее, киевляне задолжали за воду «Киевэнерго» 1,6 миллиарда гривен.

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