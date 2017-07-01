С космодрома Байконур будут запущены 12 космических аппаратов

Запуск будет произведен ракетой-носителем «Союз-2». Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению, планируется запустить норвежские космические аппараты автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2, японский космический аппарат дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R, германские космические аппараты научного назначения TechnoSat и Flying Laptop), два российских космических аппарата дистанционного зондирования Земли «МКА-Н», два американских аппарата полезных нагрузок дистанционного зондирования Земли Flock-2k и Corvus-ВС.

А также будут запущены аппарат полезной нагрузки научного назначения и автоматической идентификации морских судов Lemur+ (Россия, США) и полезной нагрузки технологического назначения Tyvak (США).