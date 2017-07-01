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12:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

С космодрома Байконур будут запущены 12 космических аппаратов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении совместного запуска с космодрома Байконур российского космического аппарата «Канопус-В-ИК» и других аппаратов Норвегии, Японии, ФРГ и США.

Источник: РИА "Новости"

Запуск будет произведен ракетой-носителем «Союз-2». Документ опубликован на сайте правительства.

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Согласно распоряжению, планируется запустить норвежские космические аппараты автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2, японский космический аппарат дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R, германские космические аппараты научного назначения TechnoSat и Flying Laptop), два российских космических аппарата дистанционного зондирования Земли «МКА-Н», два американских аппарата полезных нагрузок дистанционного зондирования Земли Flock-2k и Corvus-ВС.

А также будут запущены аппарат полезной нагрузки научного назначения и автоматической идентификации морских судов Lemur+ (Россия, США) и полезной нагрузки технологического назначения Tyvak (США).

Комментарии
8
Иван Бовин
а минимальная зарплата 7800 , чем гордиться , толи тем что нас не завоюют ,то ли огорчаться , что не завоюют и не сделают минималку 1200 долларов
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Sergey Vedmanov
Да нет, демагог как раз вы. ) Бизнес никогда бы взялся за эту тему, если бы не увидел за космосом перспективы. ) За всем этим стоят колоссальные прибыли, пусть и не прямо сейчас.
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Юрий Жданов
ДЕМАГОГ!!!
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