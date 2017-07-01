МРОТ в России повышен до 7800 рублей в месяц

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — С 1 июля в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается на 300 рублей (с 7500 до 7800 рублей), что, как рассчитывают в Минтруде, должно увеличить спрос на отечественные товары и сократить сектор экономики с «серыми» зарплатами.

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

«По оценкам министерства, повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также будет способствовать снижению объемов выплаты “серой” заработной платы», — отмечается в сообщении пресс-службы Минтруда.

В министерстве напомнили, что в России с 1 июля МРОТ вырастет на уровень инфляции — 4%, поднявшись с 7500 до 7800 рублей в месяц. В результате соотношение МРОТ к прожиточному минимуму (ПМ) составит 73%.

Последний раз МРОТ повышался годом ранее, 1 июля 2016 года. Всего за 2016−2017 годы этот показатель вырос на четверть, отмечают в Минтруде.