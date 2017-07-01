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09:29 (мск), источник: Интерфакс

МРОТ в России повышен до 7800 рублей в месяц

Таким образом минимальный размер оплаты труда вырос на 300 рублей и составляет 73% от прожиточного минимума.

Источник: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — С 1 июля в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается на 300 рублей (с 7500 до 7800 рублей), что, как рассчитывают в Минтруде, должно увеличить спрос на отечественные товары и сократить сектор экономики с «серыми» зарплатами.

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«По оценкам министерства, повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также будет способствовать снижению объемов выплаты “серой” заработной платы», — отмечается в сообщении пресс-службы Минтруда.

В министерстве напомнили, что в России с 1 июля МРОТ вырастет на уровень инфляции — 4%, поднявшись с 7500 до 7800 рублей в месяц. В результате соотношение МРОТ к прожиточному минимуму (ПМ) составит 73%.

Последний раз МРОТ повышался годом ранее, 1 июля 2016 года. Всего за 2016−2017 годы этот показатель вырос на четверть, отмечают в Минтруде.

Между тем, в правительство РФ в рамках поручений правительства Минтрудом внесен законопроект о дальнейшем повышении МРОТ до 100% от ПМ.

Это предлагается сделать в два этапа, сначала с 73% до 90% с 1 января 2017 года и до 100% — с 1 января 2019 года, пока этот вариант окончательно не принят.

Только первый этап такого повышения — до 90% от прожиточного минимума — потребует 25 млрд рублей из федерального бюджета, 55,7 млрд рублей из региональных и муниципальных бюджетов и почти 44 млрд рублей для реального сектора экономики. Такие данные озвучивал глава Минтруда Максим Топилин 26 мая.

Комментарии
3
* Мюнхаузен
На полторы пачки масла можно будет купить больше - Ура!!!)))))
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Алексей Грызунов
Всего лишь 125 миллиардов рублей, или 2 с небольшим миллиарда долларов. Ауууу в правительстве, вы эти 2 млрд долларов за неделю на нефти имеете. Уже давно можно было сравнить МРОТ и ПМ, было бы желание.
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Анатолий Лысенко-Шариков
А у Усманова насколько повысился?А то всё про нас да про нас!
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