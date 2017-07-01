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11:03 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: КНДР готова в ближайшее время закупить первые партии молдавских вин

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с делегацией из Корейской Народно-Демократической Республики во главе с заместителем Председателя ЦК Трудовой партии Кореи, председателем комитета по дипломатии Верховного Народного Собрания (парламента) Кореи, Ли Су Йонгом.

Источник: Actualitati.md

Делегация находится в Молдове по приглашению Партии социалистов для участия в праздновании двадцатой годовщины со дня основания ПСРМ.

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Корея обладает большим потенциалом для развития двусторонних торговых отношений и проявляет интерес к ряду товаров нашей сельхозпродукции, особенно к молдавским винам и готова в ближайшее время закупить первые партии молдавских вин.

Подчеркнул, что Молдова заинтересована в развитии дружеских отношений и с Востоком, и с Западом, «и я буду стремиться к установлению эффективного диалога в этом направлении», — подчеркнул глава государства.

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