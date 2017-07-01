Игорь Додон: КНДР готова в ближайшее время закупить первые партии молдавских вин

Делегация находится в Молдове по приглашению Партии социалистов для участия в праздновании двадцатой годовщины со дня основания ПСРМ.

Некоторые категории бюджетников начнут получать талоны на питание с 2018 года

Корея обладает большим потенциалом для развития двусторонних торговых отношений и проявляет интерес к ряду товаров нашей сельхозпродукции, особенно к молдавским винам и готова в ближайшее время закупить первые партии молдавских вин.

Подчеркнул, что Молдова заинтересована в развитии дружеских отношений и с Востоком, и с Западом, «и я буду стремиться к установлению эффективного диалога в этом направлении», — подчеркнул глава государства.