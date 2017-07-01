В Волгоградской области увеличено финансирование летнего отдыха детей

Депутаты Волгоградской областной Думы приняли соответствующие поправки — число детей, которые смогут отдохнуть летом за счет регионального бюджета, увеличится до 107 336. Дополнительно будут выделены 77,5 млн рублей.

Накануне на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей обсуждался ход летней оздоровительной кампании. В совещании, которое провела заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, принимали участие профильные ведомства, главы муниципальных районов и городских округов, руководители организаций отдыха и оздоровления детей.

— Наша главная задача — обеспечить максимальную занятость детей в летний период. В этом году мы запускаем пилотные площадки в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, направленные на занятость детей в период каникул, чтобы систематизировать их работу к 2018 году, — отметила Зина Мержоева.

С 3 июля на базе отделений дневного пребывания Ворошиловского, Камышинского, Калачевского и Городищенского социально-реабилитационных центров откроются оздоровительные смены для социально незащищенных категорий: сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. С 10 июля начнутся две смены в Волжском и Новоаннинском отделениях дневного пребывания.