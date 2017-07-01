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11:15 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области увеличено финансирование летнего отдыха детей

Число детей, которые смогут отдохнуть летом за счет регионального бюджета, увеличится до 107 336. Дополнительно будут выделены 77,5 млн рублей.

Депутаты Волгоградской областной Думы приняли соответствующие поправки — число детей, которые смогут отдохнуть летом за счет регионального бюджета, увеличится до 107 336. Дополнительно будут выделены 77,5 млн рублей.

Накануне на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей обсуждался ход летней оздоровительной кампании. В совещании, которое провела заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, принимали участие профильные ведомства, главы муниципальных районов и городских округов, руководители организаций отдыха и оздоровления детей.

— Наша главная задача — обеспечить максимальную занятость детей в летний период. В этом году мы запускаем пилотные площадки в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, направленные на занятость детей в период каникул, чтобы систематизировать их работу к 2018 году, — отметила Зина Мержоева.

С 3 июля на базе отделений дневного пребывания Ворошиловского, Камышинского, Калачевского и Городищенского социально-реабилитационных центров откроются оздоровительные смены для социально незащищенных категорий: сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. С 10 июля начнутся две смены в Волжском и Новоаннинском отделениях дневного пребывания.

Зина Мержоева подчеркнула, что необходимо неукоснительно выполнять требования антитеррористической и пожарной безопасности, соблюдать правила организации купания, санитарные и медицинские нормы. Вице-губернатор напомнила, что задачи обеспечения безопасности перед руководителями профильных ведомств и организаций отдыха были поставлены главой региона Андреем Бочаровым.

В Волгоградской области завершилась первая смена летней оздоровительной кампании. За это время в лагерях отдыха провели часть каникул 48420 школьников. На днях открылась вторая смена.

В настоящее время реализуются областные специализированные профильные программы по ключевым направлениям молодежной политики, межведомственные комиссии проверяют выполнение требований безопасности. Рабочая группа отмечает: в детских лагерях создаются необходимые условия для организации отдыха и обеспечения качественного педагогического сопровождения.

Оздоровительная кампания в регионе ориентирована, в первую очередь, на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: сиротам, несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета. В первой смене отдохнули в оздоровительных лагерях 16123 ребенка школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них на Николаевской детской базе отдыха «Спутник» работает программа «Счастливое детство». Аналогичная программа стартует в муниципальном детском лагере «Дубок» и детском лагере «Зеленая Волна» Дубовского муниципального района.

В летнюю оздоровительную кампанию 2017 года на территории Волгоградской области функционируют 724 детских оздоровительных учреждения, в их числе — 33 детских оздоровительных лагеря, три санаторно-оздоровительных, 680 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, лицеев и гимназий. Школьники поправляют здоровье, участвуют в программах 33 профильных смен патриотической, спортивной, творческой, лидерской направленности. Содержание специализированных областных профильных смен меняется по запросам времени: сейчас наиболее популярны программы, связанные с техникой и технологиями, формированием культуры здорового образа жизни.

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