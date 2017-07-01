190 млн рублей необходимо на благоустройство Большой Покровской
Реставрация улицы коснется участка от площади Минина до трамвайных путей.
Реставрация улицы коснется участка от площади Минина до трамвайных путей.
Нижний Новгород, 1 июля —
Ориентировочную стоимость благоустройства главной городской пешеходной улицы оценили в 190 млн рублей. На ней планируется уложить гранитное покрытие, установить малые архитектурные формы, провести озеленение и создать тематические зоны отдыха.
Возле ДК Свердлова предложено воссоздать историческую кладку. На площади Минина и Пожарского благоустроят большой и малый скверы и восстановят пешеходные дорожки и гранитное ограждение.