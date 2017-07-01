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11:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

190 млн рублей необходимо на благоустройство Большой Покровской

Реставрация улицы коснется участка от площади Минина до трамвайных путей.

Нижний Новгород, 1 июля — АиФ-НН. 190 млн рублей необходимо на благоустройство улицы Большая Покровская в Нижнем Новгороде.

Ориентировочную стоимость благоустройства главной городской пешеходной улицы оценили в 190 млн рублей. На ней планируется уложить гранитное покрытие, установить малые архитектурные формы, провести озеленение и создать тематические зоны отдыха.

Возле ДК Свердлова предложено воссоздать историческую кладку. На площади Минина и Пожарского благоустроят большой и малый скверы и восстановят пешеходные дорожки и гранитное ограждение.

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