Коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию в Беларуси будут снижены с 1 июля

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило коэффициенты индексации тарифов на электрическую энергию. Это следует из постановления министерства от 19 мая № 26, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

«В целях сдерживания роста тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики, связанную с изменением курса доллара, снижения стоимости природного газа для энергоснабжающих организаций коэффициенты индексации на электрическую энергию пересмотрены в сторону понижения. Коэффициент индексации по электрической энергии определен на уровне 0,76 против ранее действовавшего 0,81», — пояснили в МАРТ.

Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии не изменились.

В МАРТ напомнили, что в Беларуси цены на природный газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию для потребителей устанавливаются в белорусских рублях. В соответствии со ст.3 соглашения между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, цена на природный газ для Беларуси устанавливается в долларах.

«Для обеспечения полной и своевременной оплаты за природный газ установлен порядок индексации цен (тарифов) на энергоресурсы. Указанный порядок позволяет газоснабжающим организациям ГПО “Белтопгаз” и энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” компенсировать затраты, понесенные при реализации природного газа, при производстве энергии, зависящие от изменения курса белорусского рубля по отношению к доллару США», — рассказали в МАРТ.