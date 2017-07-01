Внимание! Изменились тарифы на проезд в крымских троллейбусах
Естественно, тарифы на проезд в крымских троллейбусах пошли не вниз, а вверх. Действовать начали уже сегодня.
Естественно, тарифы на проезд в крымских троллейбусах пошли не вниз, а вверх. Действовать начали уже сегодня.
На основании приказа «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым, оказываемые ГУП РК “Крымтроллейбус”».
Отныне платим за проезд:
по городу — 14 рублей;
по пригороду на маршруте №21 «Вокзал-Перевальное»: до с. Пионерское — 20 рублей; до с. Перевальное — 35 рублей;
по пригороду на маршрутах №31 «Алушта-В.Кутузовка», №32 «Алушта-Запрудное», №41 «Троллейбусная станция-Краснокаменка», №42 «Троллейбусная станция-НБС» — 20 рублей;
Аэропорт-Алушта — 92 рубля;
Симферополь-Алушта — 77 рублей;
Аэропорт-Ялта — 138 рублей;
Симферополь-Ялта — 122 рубля;
Алушта-Ялта — 47 рублей.