Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слова Маликова про смерть Яковлева
Как недосып влияет на мозг
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Бывшая жена Джигарханяна отдала ему 74 тысячи долларов - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
1450-летие Николь Кидман
13:13 (мск), источник: КрымPress

Внимание! Изменились тарифы на проезд в крымских троллейбусах

Естественно, тарифы на проезд в крымских троллейбусах пошли не вниз, а вверх. Действовать начали уже сегодня.

На основании приказа «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым, оказываемые ГУП РК “Крымтроллейбус”».

Отныне платим за проезд:

по городу — 14 рублей;

по пригороду на маршруте №21 «Вокзал-Перевальное»: до с. Пионерское — 20 рублей; до с. Перевальное — 35 рублей;

по пригороду на маршрутах №31 «Алушта-В.Кутузовка», №32 «Алушта-Запрудное», №41 «Троллейбусная станция-Краснокаменка», №42 «Троллейбусная станция-НБС» — 20 рублей;

Аэропорт-Алушта — 92 рубля;

Симферополь-Алушта — 77 рублей;

Аэропорт-Ялта — 138 рублей;

Симферополь-Ялта — 122 рубля;

Алушта-Ялта — 47 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Крыму предрекают «так себе» сезон
«Ъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах
РФ запустит с Байконура одновременно 12 космических аппаратов
Дмитрий Медведев почтил память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля
МЧС предупредило о непогоде в Москве в ближайшие часы
СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к атаке вируса Petya
Спорт
Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России Один из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинец Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь