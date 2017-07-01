МРОТ в Челябинской области вырос на 200 рублей с 1 июля

Новый минимальный размер оплаты труда в России вырос на 300 рублей, до 7,8 тыс. рублей — и если зарплата не достигает указанного размера, то ее должны повысить, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Необходимо уточнить, что средний дневной заработок не может быть меньше суммы, рассчитанной исходя из МРОТ. То есть с 1 июля 2017 года среднедневной оклад не может быть менее 256,44 рубля в день.

Повышение МРОТ с 1 июля скажется и на вычислении больничных, декретных и детских пособий, так как из-за увеличения МРОТ изменились расчеты и минимальные значения. Так, в формулу расчета пособия по временной недееспособности теперь нужно принимать во внимание количество дней, равное 730. То есть она будет выглядеть следующим образом: МРОТ на начало болезни, декретного либо детского отпуска умножить на 24 месяца и разделить на 730 дней.

При расчете декретного пособия или пособия по уходу за ребенком количество дней может сокращаться, так как из расчетного периода вычитаются дни декрета, болезни, детского отпуска и освобождения от работы с сохранением заработной платы.

Добавим, согласно региональному трехстороннему соглашению о МРОТ (между правительством, профсоюзами и ассоциацией работодателей СПП) на территории Челябинской области минимальная заработная плата в организациях внебюджетного сектора экономики составляет 9 700 рублей (с 1 января 2017 года); в организациях бюджетной сферы — 7 650 рублей с 1 января 2017 года и 7 850 с 1 июля 2017-го.