Доходы населения Башкирии немного выросли

По данным Службы статистики, в мае среднедушевой доход в мае в регионе составил 24 104 рубля. В то время как в апреле этот показатель составлял 23 836 рублей. В то же время в январе он равнялся 24 034 рублям. А по итогам первого квартала составил 24 442 рубля.

По сравнению с данными за 2016 год, доходы жителей Башкирии претерпели незначительные изменения. Так, в первом квартале 2016 года они достигали 24 038 рублей, и по отдельности в апреле 2016 года — 21 914 рублей, а в мае — 21 441 рубль.

Как поясняется в комментариях к статистическим данным, среднедушевой доход -это доход человека без учета налогов, при этом в расчет принимаются все категории населения, включая работающих, пенсионеров, детей.

При этом реальные доходы жителей Башкирии (то есть объем расходов, которые можно совершить на эти деньги) увеличились на 9,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года.