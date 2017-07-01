Министр транспорта РФ назвал хорошими темпы строительства моста в Крым

Министр транспорта РФ Максим Соколов назвал хорошими темпы строительства моста в Крым. Об этом глава ведомства заявил на заседании рабочей группы по развитию и обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба Минтранса.

Все работы идут полным ходом как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Республики Крым. Уже в следующем году запланировано открытие рабочего движения по транспортному переходу через Керченский пролив.

«К этому времени необходимо в полном объеме подготовить транспортную инфраструктуру, обеспечивающую беспрепятственное движение туристов на полуостров и обратно, с учётом мер транспортной безопасности», — отметил Соколов.

Глава ведомства напомнил, что всем участникам проекта нужно вести четкую и синхронизированную работу и не допускать даже малейших отставаний от графика. Он пообещал в скором времени лично проинспектировать ход работ.

Участники заседания также обсудили вопросы паромного сообщения между портами Крым и Кавказ. Министр дал поручение разработать дорожную карту по функционированию переправы после ввода Крымского моста в эксплуатацию.

Отметим, что мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.