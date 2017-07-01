Министр транспорта РФ назвал хорошими темпы строительства моста в Крым
Открытие рабочего движения по транспортному переходу через Керченский пролив запланировано на 2018 год.
Открытие рабочего движения по транспортному переходу через Керченский пролив запланировано на 2018 год.
Министр транспорта РФ Максим Соколов назвал хорошими темпы строительства моста в Крым. Об этом глава ведомства заявил на заседании рабочей группы по развитию и обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Крыма и Севастополя, сообщает
Все работы идут полным ходом как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Республики Крым. Уже в следующем году запланировано открытие рабочего движения по транспортному переходу через Керченский пролив.
«К этому времени необходимо в полном объеме подготовить транспортную инфраструктуру, обеспечивающую беспрепятственное движение туристов на полуостров и обратно, с учётом мер транспортной безопасности», — отметил Соколов.
Глава ведомства напомнил, что всем участникам проекта нужно вести четкую и синхронизированную работу и не допускать даже малейших отставаний от графика. Он пообещал в скором времени лично проинспектировать ход работ.
Участники заседания также обсудили вопросы паромного сообщения между портами Крым и Кавказ. Министр дал поручение разработать дорожную карту по функционированию переправы после ввода Крымского моста в эксплуатацию.
Отметим, что мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.