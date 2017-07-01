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13:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

С 1 июля в России и Волгограде выросли в цене госпошлины и услуги ЖКХ, возрастает количество запретов

С 1 июля 2017 года в России в целом и в Волгограде, в частности, начинают действовать законы, которые в итоге скажутся на семейных бюджетах многих людей, сообщает ВДТВ.

Источник: Reuters

Согласно федеральному законодательству поднимется размер госпошлины на оформление паспортов, включая заграничные, а также повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Итак, грядет повышение госпошлины за выдачу водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, паспортов транспортных средств, а также загранпаспортов нового образца.

Согласно предварительным данным, стоимость получения некоторых из этих документов вырастет в два, а то и в два с половиной раза. Оплатить госпошлину можно будет через любой терминал.

Увеличивается стоимость получения загранпаспортов нового поколения. То есть биометрических. Госпошлина вырастет с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

На паспорт нового поколения для ребенка до 14 лет госпошлина увеличится с нынешних 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи.

Жителей Волгограда ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги на 9,8%.

Согласно Указу президента РФ, теперь все жалобы и обращения граждан органы власти должны регистрировать на своих сайтах и ежемесячно представлять в Администрацию Президента РФ сведения о результатах рассмотрения обращений и принятых по ним мерах.

С сегодняшнего дня «боярышню» в аптеке приобрести будет нельзя. Запрещается продажа этилового спирта в аптеках, из оборота изымается алкогольная и спиртосодержащая продукция, произведенная с использованием спирта этилового (этанола).

Запрещают продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литров. Нарушителям запрета предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией пива в пластиковых баклашках.

Отныне будут регистрироваться в органах власти генно-инженерно-модифицированные организмы, предназначенные для выпуска в окружающую среду, а также продукция, полученная с применением таких организмов. То есть андроидов будут регистрировать и выдавать им паспорта.

Теперь за использование незарегистрированных ГМО будут штрафовать производителей продуктов питания. Если кто ослушается, получит штраф. Для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для организаций — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Аналогичная санкция предусмотрена за использование ГМО с нарушением разрешенного вида и условий использования.

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