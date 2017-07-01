Беларусь с 1 июля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь с 1 июля увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за границы таможенной территории ЕвразЭС.
Беларусь с 1 июля увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за границы таможенной территории ЕвразЭС.
Такое решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 июня 2017 года № 484.
Пошлина на сырую нефть увеличена с 80 долларов до 80,9 долларов за 1 тонну, передает БЕЛТА. Ставка на прямогонный бензин увеличена с 44 долларов до 44,4 долларв за 1 тонну, на товарные бензины — с 24 долларов до 24,2 доллара за 1 тонну.
Ставка экспортной пошлины на легкие и средние дистилляты поднимется с 24 долларов до 24,2 доллара за 1 тонну. Такой же размер пошлины действует для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее размер вывозных таможенных пошлин для нефтепродуктов корректировался 1 июня. Тогда они были уменьшены.
Подготовила Алина Янчур.