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12:53 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Беларусь с 1 июля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 июля увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за границы таможенной территории ЕвразЭС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Такое решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 июня 2017 года № 484.

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Пошлина на сырую нефть увеличена с 80 долларов до 80,9 долларов за 1 тонну, передает БЕЛТА. Ставка на прямогонный бензин увеличена с 44 долларов до 44,4 долларв за 1 тонну, на товарные бензины — с 24 долларов до 24,2 доллара за 1 тонну.

Ставка экспортной пошлины на легкие и средние дистилляты поднимется с 24 долларов до 24,2 доллара за 1 тонну. Такой же размер пошлины действует для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее размер вывозных таможенных пошлин для нефтепродуктов корректировался 1 июня. Тогда они были уменьшены.

Подготовила Алина Янчур.

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