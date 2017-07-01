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12:17 (мск), источник: Kapital.kz

Казахстан не отказывается от проекта строительства АЭС

Проект строительства атомной электростанции в Казахстане в настоящее время находится на стадии разработки технико-экономического обоснования (ТЭО).

Источник: Kapital.kz

Создана рабочая группа, которая действует в тесном сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Решение о возможности строительства АЭС в Казахстане должно быть принято до конца 2018 года. Об этом было заявлено на Форуме энергии будущего в Астане, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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Выступая на форуме, директор департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики РК Батыржан Каракозов сообщил, что касательно строительства атомной станции в Казахстане все этапы подготовки были проведены: была создана рабочая группа, места для развития АЭС обозначены. Все это было сделано по рекомендациям и стандартам МАГАТЭ.

«Определены два места для строительства АЭС — это город Курчатов в Восточно-Казахстанской области и поселок Улькен близ озера Балхаш в Алматинской области. По рекомендации рабочей группы были разработаны первоочередные меры по реализации проекта строительства АЭС, утвержденные правительством. Статус сегодняшнего дня — создана специализированная компания “Казахстанская атомная станция”, она передана в структуру АО НАК “Казатомпром”, и в настоящее время они занимаются разработкой ТЭО строительства АЭС. До конца 2018 года будет принято решение по реализации этого проекта», — заверил Батыржан Каракозов.

Он также отметил, что Казахстан является девятой страной мира, обладающей своим «Токамаком» — экспериментальной термоядерной установкой для исследований и испытаний материалов в режимах энергетических нагрузок, близких к будущим термоядерным реакторам. Физически казахстанский «Токмак» был запущен недавно в городе Курчатове (ВКО) в день открытия международной выставки Астана-ЭКСПО-2017. В Европе «Токмаком» обладают Италия, Франция и Англия, в Азии — Южная Корея, Япония и Китай.

«А также США, Россия и мы. Его тепловая нагрузка на квадратный метр составляет 20 мегаватт, что соответствует будущему термоядерному реактору, который выполняется в рамках международной программы ITER. Исключительность этого проекта настолько актуальна, что уже подписаны соглашения о его эксплуатации с шестью странами, входящими в СНГ. В день его открытия к нам прилетал глава ITER Бернард Биго, и с ним было подписано соглашение о сотрудничестве», — рассказал Каракозов.

Отдельно директор департамента развития атомных и энергетических проектов Минэнерго остановился на положении дел в урановой промышленности страны. По его словам, в прошлом году в Казахстане добыли 24 тыс. тонн урана, что составило 40% мировой добычи урана в 2016 году. При этом наша республика обладает 12% всего мирового запаса урана. В пересчете на топливный эквивалент урановые запасы занимают 46,3% казахстанских топливных ресурсов. Это гораздо больше, чем нефть, газ, уголь и другие ресурсы. Поэтому, по мнению Каракозова, в РК хотели бы видеть полный топливно-ядерный цикл, над которым сейчас ведется работа совместно с нашими национальными операторами и правительством. не решен вопрос с производством гексафторида урана. Нацкомпания «Казатомпром» разработала ТЭО, которое проходит экспертизу, и по ее результатам будет принято решение об организации производства гексафторида урана на территории Казахстана, уточнил Каракозов.

«По обогащению урана мы имеем 50-процентный договор с российским предприятием ЗАО “Центр по обогащению урана”. По производству порошков, которые, так же как и урановые таблетки, изготавливаются на Ульбинском металлургическом комбинате в ВКО, мы в минувшем году поставили 20 тонн порошка японским потребителям и 55 тонн таблеток в КНР. Наконец, уже давно стоит вопрос о производстве топливных сборок. Мы искали партнеров и нашли их в виде китайской компании China General Nuclear Power Group. С ней подписано соглашение и в прошлом году на Дне индустриализации был заложен первый камень предприятия: ожидается, что к 2020 году мы будем поставлять продукцию в виде 200 тонн топливных сборок для китайских атомных станций», — проинформировал спикер.

Он также добавил, что 87% генерируемой электроэнергии у нас производится на угольных электростанциях, 12% благодаря гидроэнергетике, менее 1% из альтернативных источники энергии. 21,3 тыс. МВт — объем установленной электрической мощности в Казахстане, добавил Батыржан Каракозов.

«У нас имеется большой профицит вырабатываемой электроэнергии, тем не менее мы заглядываем в будущее и стараемся идти опережающими темпами развития электроэнергии», — резюмировал он.

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