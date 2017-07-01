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12:58 (мск), источник: Tengrinews

Тенге значительно укрепился

Курс нацвалюты составил 319,71 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По итогам предыдущей дневной утренней сессии стоимость одного доллара составляла 321,03 тенге.

Первая сделка дневных торгов 1 июля прошла по цене 320,2 тенге. Максимальная стоимость составила 320,8. Минимальная цена достигла 319,05 тенге. Объем торгов достиг 117,7 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 319,9−321 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 00.29 1 июля по времени Астаны составила 47,9 доллара за баррель.

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