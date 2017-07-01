Тенге значительно укрепился
Курс нацвалюты составил 319,71 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты составил 319,71 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам предыдущей дневной утренней сессии стоимость одного доллара составляла 321,03 тенге.
Первая сделка дневных торгов 1 июля прошла по цене 320,2 тенге. Максимальная стоимость составила 320,8. Минимальная цена достигла 319,05 тенге. Объем торгов достиг 117,7 миллиона долларов.
Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 319,9−321 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 00.29 1 июля по времени Астаны составила 47,9 доллара за баррель.