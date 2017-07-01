ГФС с 1 июля будет блокировать подозрительные накладные

Программное обеспечение анализировать налоговые накладные на соответствие критериям риска, а в случае соответствия блокировать регистрацию.

В Украине с сегодняшнего дня отменено госрегулирование цен на продукты питания

Система блокировки была введена в апреле. Она работала в тестовом режиме. С сегодняшнего дня приказ Минфина от 13.06.2017 года № 567 вступает в силу.

Система учитывает несоответствие объема товара или услуги, чем в предыдущих накладных, отсутствие необходимых лицензий и данные об уплате налогов, отмечают в ГФС.

Данная система должна уменьшить количество проверок бизнеса и сократить время на возмещение НДС.