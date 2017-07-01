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14:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Нацбанк РК предупреждает: затраты казахстанцев на еду могут увеличиться

Казахстанцев неприятно удивляют цены на картофель, лук, морковь и капусту. К лету овощи должны были упасть в цене, но… они выросли. Более того, Национальный банк Казахстана не исключает продолжения «шоковых предложений на рынке продовольственных товаров».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. Рост цен на продовольственные товары сильно опережает официальные цифры инфляции. Как отмечают экономисты, реальная инфляция в Казахстане значительно выше официальных данных. Цены в магазинах Казахстана не снижаются, а медленно растут и, как результат, затраты среднестатистической семьи на еду с каждым месяцем становятся все больше.

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Ценовой шок

По данным аналитиков портала ranking.kz, только в первом квартале 2017 года доля затрат на покупку продуктов питания казахстанцев составила 45,9% против 44,4% в январе-марте прошлого года. И это самый высокий уровень за первые 3 месяца года в течение последних 5 лет, подчеркивают аналитики.

А с наступлением лета цены стали бить все рекорды: подорожали мясо и мясные продукты, а некоторые овощи подскочили в цене сразу на 20%. Об этом уже сообщает другой аналитический портал — Energyprom.kz и приводит цифры: в целом по стране цена на капусту выросла на 17,2%, на свеклу — на 6,1%.

Управлением сельского хозяйства акимата Астаны в мае был зафиксирован значительный рост цен на лук (41,9%), картофель (22,2%) и морковь (18,2%).

Впрочем, это еще не предел. Сельхозпредприниматели страны на встрече с представителями НПП «Атамекен» поделились своими прогнозами цен на мясо в Казахстане. По мнению директора «Байсерке-Агро» Алтая Кенжебаева, в ближайшее время казахстанцам стоит ожидать подорожания мяса, так как стоимость кормов выросла.

Аграрии тоже сетуют, что удобрения и средства защиты растений в этом году подорожали. Это значит, что когда на рынке появится продукция этого года, ценники будут выше прошлогодних.

Что говорит регулятор

В то же время официальная инфляция в Казахстане за январь-май 2017 года составила 7,7% то есть, как отметил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, инфляция в Казахстане пока еще находится в целевом коридоре.

«За счет роста цен на определенные виды продовольствия, в частности овощи и мясо, инфляция замедлила свое снижение», — сказал главный банкир страны на встрече с журналистами.

По словам Акишева, шок от роста цен на овощи и мясо частично компенсируется снижением мировых цен на продовольствие, которое наблюдается в последние три месяца.

Впрочем, глава Нацбанка допускает, что инфляция может выйти за верхний предел коридора (то есть будет выше 8%) и шоковые предложения на рынке продовольственных товаров будут продолжаться.

«Риск выхода за верхний предел целевого коридора в 2017 году возможен при реализации пессимистичного сценария — 40 долларов США за баррель, — сообщается в информационной рассылке финрегулятора. — Среди дополнительных рисков, реализация которых может существенным образом отразиться на инфляции, определены следующие. Превышение темпов роста реальных заработных плат над темпами роста производительности труда. Рост инфляционных ожиданий населения может сказаться на усилении инфляционного давления».

Между тем согласно подсчетам экономистов даже при инфляции 5% в год, через 10 лет «съедается» почти 40% дохода, то есть при уровне инфляции в 8% уже через 5 лет сбережения потеряют 1/3 своей изначальной стоимости, а через 10 лет от сбережений останется только 40%.

«Самые неприятные последствия инфляции — это уменьшение покупательской способности, то есть ухудшение благосостояния наших граждан», — говорит директор Центра исследований прикладной экономики Жаныбек Айгазин.

Впрочем, опросы Нацбанка Казахстана показывают, что наши граждане уже намного лучше воспринимает рост цен….

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