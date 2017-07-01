Власти назвали сроки ремонта подземных переходов в Нижнем Новгороде

Сейчас идет конкурс по выбору компании-подрядчика. Стоимость капитального ремонта подземного перехода на площади Лядова оценивается в сумму около шести миллионов рублей. Этот объект не ремонтировался более четырех лет. Последний ремонт был текущим и касался только декоративного оформления.



Подземный переход на Московском вокзале отремонтируют позже, непосредственно к Чемпионату мира по футболу. А уже в ближайшее время приведут в порядок и другой переход — надземный, расположенный в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина. На состояние этого перехода жители в администрацию города жаловались неоднократно. По словам чиновников, его ремонт может начаться уже на следующей неделе.