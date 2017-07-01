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15:21 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Власти назвали сроки ремонта подземных переходов в Нижнем Новгороде

Подземный переход на площади Лядова наконец будут ремонтировать. Об этом журналистам программы «Вести-Приволжье» рассказали в администрации Советского района. Как сообщили чиновники, приблизительный срок начала капитального ремонта — сентябрь этого года.

Сейчас идет конкурс по выбору компании-подрядчика. Стоимость капитального ремонта подземного перехода на площади Лядова оценивается в сумму около шести миллионов рублей. Этот объект не ремонтировался более четырех лет. Последний ремонт был текущим и касался только декоративного оформления.

Подземный переход на Московском вокзале отремонтируют позже, непосредственно к Чемпионату мира по футболу. А уже в ближайшее время приведут в порядок и другой переход — надземный, расположенный в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина. На состояние этого перехода жители в администрацию города жаловались неоднократно. По словам чиновников, его ремонт может начаться уже на следующей неделе.

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