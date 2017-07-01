Ростовская область признана главным производителем прудовой рыбы в РФ

По его словам, другим регионам страны следует присмотреться к опыту донских властей и рыбоводческих хозяйств, чтобы перенять их опыт.

В последние годы в сфере аквакультуры сложилась самая благоприятная рыночная конъюнктура, говорят эксперты. После введения санкций и снижения курса рубля рентабельность этого вида агробизнеса (в правильно организованных хозяйствах) исчисляется десятками процентов.

А в Ростовской области имеется и ряд своих конкурентных преимуществ. В первую очередь — здесь много незанятых чистых водоемов. А также возможность привлечь трудовые ресурсы и наличие сельскохозяйственных учебных и научных заведений, которые могут готовить специалистов и давать нужные технологии.

В качестве примера можно привести разработки Южного научного центра РАН — несколько лет назад донские ученые разработали технологию, которая позволяет получать несколько «урожаев» черной икры в год. Быстро сменяя циклы теплой и холодной воды в садках, ученые создают у осетровых иллюзию смены времен года. И рыба готова нерестится несколько раз в год. При этом икру получают, не убивая рыбу — они ее особым образом «доят», а потом снова выпускают в водоем. Подобные технологии уже работают в мире, однако донские ученые смогли адаптировать ее для небольших хозяйств, так что сегодня любой начинающий бизнесмен может попробовать себя в роли осетровода. Судя по огромному спросу на ту продукцию, подобные проекты будут коммерчески успешны.

Еще один фактор успеха — это то, что правительство Ростовской области много лет целенаправленно инвестирует в поддержку частных предприятий аквакультуры. По официальным данным, за четыре года на развитие рыбохозяйственного комплекса из областного бюджета было выделено без малого четверть миллиарда рублей, из них 150 миллионов — на поддержку аквакультуры.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, субсидии необходимы в первую очередь для повышения технологичности производства рыбы.

— Одна из системных проблем отрасли, в целом по стране — серьезное технологическое отставание от мировых лидеров аквакультуры. Это в определенной степени характерно пока и для Ростовской области. При этом инвестиции в технологии повышают производительность труда и прибыльность с каждого вложенного рубля. Поэтому наша задача — помочь компаниям в техническом перевооружении, — говорит замглавы региона. — Мы видим, что эти средства расходуются эффективно и приводят к повышению производительности, поэтому и в дальнейшем намерены помогать нашим компаниям.

В результате такой помощи объем частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Ростовской области только за 2015−2017 годы превысил миллиард рублей. Производство прудовой товарной рыбы растет ежегодно, в прошлом году был побит очередной рекорд — 20,5 тысячи тонн. Параллельно «подтягивается» и переработка — было выпущено было 27,3 тысячи тонн рыбопродукции.

На совещании по аквакультуре многие эксперты посетовали на низкое качество российских кормов — импортные из-за колебания курса стали дорогими, а в нашей стране хороших кормов практически не производят. И здесь Ростовская область тоже продемонстрировала работу на упреждение — по словам Виктора Гончарова, на Дону готовы заняться производством высококачественной рыбной муки, которая является одним из ключевых компонентов корма. А поскольку регион является еще и одним из главных производителей зерна в России, то именно на донской земле логично разместить завод по производству таких кормов. С учетом постоянно растущего рынка аквакультуры это проект с большим коммерческим потенциалом, а власти будут готовы оказать инвесторам практически любую поддержку, возможную в рамках их региональных полномочий.

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