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15:34 (мск), источник: "Российская газета"

Ростовская область признана главным производителем прудовой рыбы в РФ

Ростовская область несколько лет подряд сохраняет за собой статус ведущего региона по производству прудовой товарной рыбы. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на всероссийском совещании по развитию аквакультуры, которое накануне прошло в донской столице.

Источник: "Российская газета"

По его словам, другим регионам страны следует присмотреться к опыту донских властей и рыбоводческих хозяйств, чтобы перенять их опыт.

В последние годы в сфере аквакультуры сложилась самая благоприятная рыночная конъюнктура, говорят эксперты. После введения санкций и снижения курса рубля рентабельность этого вида агробизнеса (в правильно организованных хозяйствах) исчисляется десятками процентов.

А в Ростовской области имеется и ряд своих конкурентных преимуществ. В первую очередь — здесь много незанятых чистых водоемов. А также возможность привлечь трудовые ресурсы и наличие сельскохозяйственных учебных и научных заведений, которые могут готовить специалистов и давать нужные технологии.

В качестве примера можно привести разработки Южного научного центра РАН — несколько лет назад донские ученые разработали технологию, которая позволяет получать несколько «урожаев» черной икры в год. Быстро сменяя циклы теплой и холодной воды в садках, ученые создают у осетровых иллюзию смены времен года. И рыба готова нерестится несколько раз в год. При этом икру получают, не убивая рыбу — они ее особым образом «доят», а потом снова выпускают в водоем. Подобные технологии уже работают в мире, однако донские ученые смогли адаптировать ее для небольших хозяйств, так что сегодня любой начинающий бизнесмен может попробовать себя в роли осетровода. Судя по огромному спросу на ту продукцию, подобные проекты будут коммерчески успешны.

Еще один фактор успеха — это то, что правительство Ростовской области много лет целенаправленно инвестирует в поддержку частных предприятий аквакультуры. По официальным данным, за четыре года на развитие рыбохозяйственного комплекса из областного бюджета было выделено без малого четверть миллиарда рублей, из них 150 миллионов — на поддержку аквакультуры.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, субсидии необходимы в первую очередь для повышения технологичности производства рыбы.

— Одна из системных проблем отрасли, в целом по стране — серьезное технологическое отставание от мировых лидеров аквакультуры. Это в определенной степени характерно пока и для Ростовской области. При этом инвестиции в технологии повышают производительность труда и прибыльность с каждого вложенного рубля. Поэтому наша задача — помочь компаниям в техническом перевооружении, — говорит замглавы региона. — Мы видим, что эти средства расходуются эффективно и приводят к повышению производительности, поэтому и в дальнейшем намерены помогать нашим компаниям.

В результате такой помощи объем частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Ростовской области только за 2015−2017 годы превысил миллиард рублей. Производство прудовой товарной рыбы растет ежегодно, в прошлом году был побит очередной рекорд — 20,5 тысячи тонн. Параллельно «подтягивается» и переработка — было выпущено было 27,3 тысячи тонн рыбопродукции.

На совещании по аквакультуре многие эксперты посетовали на низкое качество российских кормов — импортные из-за колебания курса стали дорогими, а в нашей стране хороших кормов практически не производят. И здесь Ростовская область тоже продемонстрировала работу на упреждение — по словам Виктора Гончарова, на Дону готовы заняться производством высококачественной рыбной муки, которая является одним из ключевых компонентов корма. А поскольку регион является еще и одним из главных производителей зерна в России, то именно на донской земле логично разместить завод по производству таких кормов. С учетом постоянно растущего рынка аквакультуры это проект с большим коммерческим потенциалом, а власти будут готовы оказать инвесторам практически любую поддержку, возможную в рамках их региональных полномочий.

Справка.

В мировой структуре производства рыбы доля вылова все время сокращается, а искусственного разведения — растет. К сегодняшнему дню они уже сравнялись. В России же на аквакультуру приходится пока всего три-четыре процента от всего производства рыбы.

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