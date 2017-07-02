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10:26 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове могут серьезно подорожать топливо и сигареты

Министерство финансов Молдовы предложило постепенно увеличивать акцизы на сигареты и топливо, что может привести к росту цен.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В соответствии с директивами Европейского Союза в Молдове будут увеличивать акцизы на табачные изделия и топливо. Соответствующий проект уже подготовило министерство финансов страны.

«Акцизы на табачные изделия и топливо увеличатся. Так чтобы в 2024 году мы достигли порога, который указан в директивах ЕС», — сообщила журналистам вице-министр финансов Вероника Врагалева.

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Чиновница уточнила, что «если говорить о сигаретах, то это будет 90 евро за тысячу штук».

«По итогам анализа нас немного обеспокоило, что в 2016 году и более выражено в этом году — импортировалось очень много сигарет без фильтра, учитывая, что сейчас у нас ярко выражена разница в налогообложении для сигарет с фильтром и без. Мы пошли по пути пересмотра процедуры налогооблажения этой продукции. Так что к 2024 году и те и другие будут облагаться одинаковым налогом», — сказала Врагалева.

При этом, по ее словам, Минфин пока не проводил расчеты, насколько может подорожать топливо и сигареты после повышения акцизов.

Проект предусматривает, что в 2018 году акциз на сигареты с фильтром составит не менее 540 леев за тысячу штук, а без фильтра — 350 леев +3% от стоимости. К 2020 году он вырастет для сигарет с фильтром не менее чем до 700 леев, а без фильтра — до 540 леев +9% от стоимости.

Акциз на бензин и дизельное топливо в 2018 году будет 2092 лея за тонну, а к 2020 году вырастет до 2508 леев за тонну. Акцизы на пропан и бутан в следующем году будут равняться 3124 леям за тонну, а к 2020-му вырастут до 3580 леев за тонну.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, от увеличения акцизов на табачные изделия государство планирует пополнить бюджет на 239 миллионов леев, а от роста акцизов на топливо — на 192 миллиона.

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