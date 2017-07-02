«Резиновых квартир» в Астане стало значительно меньше — акимат

«По мнению акима, положительная динамика отмечается в части регистрации граждан. Ранее в столице имелась проблема с так называемыми “резиновыми квартирами”, где домовладельцы регистрировали десятки и сотни граждан, не состоящих с ними в родственных связях и фактически не проживающих по данному адресу. В 2016 году выявлено более 200 аналогичных квартир. С ужесточением ответственности за регистрацию по месту проживания таких квартир стало значительно меньше. Работа в этом направлении продолжается», — отмечается в информации.

28 июня на встрече с Асетом Исекешевым Глава государства обратил внимание на увеличение численности населения столицы и затронул вопросы о необходимости принятия мер по обеспечению города дошкольными образовательными учреждениями и школами. Также был обозначен вопрос о росте населения и контроле миграционного процесса в городе.

С апреля 2017 года в Астане функционируют мобильные группы из числа сотрудников миграционной и местной полицейских служб. На сегодняшний день проверен 561 адрес. За регистрацию физических лиц, которые фактически у них не проживают, к административной ответственности привлечен 81 домовладелец. На основании заявлений от владельцев жилья сняты с регистрации 13 002 гражданина РК. В настоящее время в Астане временно зарегистрировано около 200 тысяч граждан РК и 77 тысяч иностранцев, которые не входят в официальную статистику. Отмечается, что также на особом контроле столичного акимата — вопросы долевого строительства. В 2016—2017 годы в отношении 25 недобросовестных застройщиков завершено 22 уголовных дела по фактам мошенничества и занятия незаконной предпринимательской деятельностью и активы застройщиков перешли дольщикам для их реализации и самостоятельного завершения строительства.

В акимате города проведена встреча с руководителями 150 строительных компаний с участием представителей Генеральной прокуратуры, Комитета по делам строительства, Ассоциации застройщиков, городских правоохранительных органов и Фонда гарантирования жилищного строительства, на которой были даны разъяснения об уголовной ответственности за реализацию квартир на строящихся объектах без соответствующего разрешения акимата и Фонда гарантирования жилищного строительства.

В соответствии с законом «О долевом участии в жилищном строительстве» рекламу о реализации жилья может размещать только тот застройщик, который имеет разрешение акимата на привлечение средств дольщиков либо заключил договор гарантии с фондом гарантирования. На сегодняшний день получили разрешение 7 компаний.