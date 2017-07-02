Для будущих поколений дальневосточников будет создан особый фонд

Для финансирования мероприятий в сфере демографической политики в Дальневосточном федеральном округе будет создан фонд «Будущие поколения Дальнего Востока», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития. Об этом заявлено в утвержденной правительством РФ Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.

— Предстоит большая работа по определению того, как этот Фонд будет работать, за счет чего он будет формироваться, на какие направления он будет тратить свои средства, — рассказал замглавы минвостокразвития Сергей Качаев. — Здесь мы только в начале пути. Но то, что этот фонд появился в концепции, — это очень важно. Всегда возникает вопрос, за счет чего будут финансироваться те или иные мероприятия. Наша идея — выполнять их за счет средств этого фонда. Формироваться денежное наполнение фонда может за счет отчисления акцизов на алкоголь и табак. Дальше эти средства будут направляться на социально-экономическое развитие, на конкретные социальные демографические проекты на Дальнем Востоке — например, на создание детских площадок, центров матери и ребенка, реализацию проектов по поддержке молодой семьи.

Напомним, план реализации Концепции демографического развития Дальнего Востока будет обсуждаться в рамках III Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2017 года.