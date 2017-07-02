К 2019 году в ТиНАО появятся еще четыре станции метро

Заммэра отметил, что под землей метро пройдет только на небольших участках на пересечении с крупными магистралями. «Значительная часть этой линии пройдет по земле, на ней разместятся станции “Филатов Луг”, “Прокшино”, “Ольховая” и “Столбово”», — сказал Марат Хуснуллин.

Глава столичного Стройкомплекса напомнил, что ранее на новых территориях открылись две станции метро — «Румянцево» и «Саларьево».

Всего до 2035 года в ТиНАО планируют построить 29 станций метро. В состав будущей дорожной инфраструктуры присоединенных территорий также войдут 175 километров трамвайных линий и порядка 1200 километров автомобильных дорог.

Кроме того, будет построено 125 объектов здравоохранения, 86 парков, 700 спортивных объектов, 320 детских садов и 170 школ. Всего в развитие Троицкого и Новомосковского административных округов до 2035 года планируется инвестировать около 7,5 триллиона рублей.