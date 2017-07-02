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11:22 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

К 2019 году в ТиНАО появятся еще четыре станции метро

В начале 2019 года на территории ТиНАО откроются четыре станции Сокольнической линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Ветку планируется продлить от станции «Саларьево» до «Столбова» в поселке Коммунарка.

Заммэра отметил, что под землей метро пройдет только на небольших участках на пересечении с крупными магистралями. «Значительная часть этой линии пройдет по земле, на ней разместятся станции “Филатов Луг”, “Прокшино”, “Ольховая” и “Столбово”», — сказал Марат Хуснуллин.

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Глава столичного Стройкомплекса напомнил, что ранее на новых территориях открылись две станции метро — «Румянцево» и «Саларьево».

Всего до 2035 года в ТиНАО планируют построить 29 станций метро. В состав будущей дорожной инфраструктуры присоединенных территорий также войдут 175 километров трамвайных линий и порядка 1200 километров автомобильных дорог.

Кроме того, будет построено 125 объектов здравоохранения, 86 парков, 700 спортивных объектов, 320 детских садов и 170 школ. Всего в развитие Троицкого и Новомосковского административных округов до 2035 года планируется инвестировать около 7,5 триллиона рублей.

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