86 ярмарок открылись к туристическому сезону вдоль трасс в Краснодарском крае

Работу ярмарок в конце июня проинспектировали рабочие группы краевой межведомственной комиссии по дорожному сервису совместно с органами местного самоуправления.
По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, специалисты объехали 22 района края — Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Ейский, Каневской, Кореновский, Крыловский, Крымский, Кущевский, Ленинградский, Павловский, Северский, Староминский, Тимашевский, Туапсинский и Щербиновский, а также Краснодар, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск.