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13:19 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

86 ярмарок открылись к туристическому сезону вдоль трасс в Краснодарском крае

По обочинам автодорог основных курортных направлений в регионе насчитали 86 придорожных ярмарок. На территории 52 из них организованы места для отдыха туристов, путешествующих на автомобилях.

Работу ярмарок в конце июня проинспектировали рабочие группы краевой межведомственной комиссии по дорожному сервису совместно с органами местного самоуправления.

По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, специалисты объехали 22 района края — Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Ейский, Каневской, Кореновский, Крыловский, Крымский, Кущевский, Ленинградский, Павловский, Северский, Староминский, Тимашевский, Туапсинский и Щербиновский, а также Краснодар, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск.

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