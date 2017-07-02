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22:14 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму начал действовать запрет на старые кассовые аппараты

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). С 1 июля в Крыму индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей, должны использовать только современные кассовые аппараты, которые способны передавать информацию о покупках в налоговые органы. Об этом сообщает пресс-служба крымского УФНС.

На данный момент в Республике Крым новую контрольно-кассовую технику (ККТ) установили 9,5 тысяч предпринимателей (62% налогоплательщиков). Всего в России, по словам главы ФНС России Михаила Мишустина, новую технологию используют 75% предпринимателей, в стране работает около 850 онлайн-касс. Они ежедневно передают в налоговую информацию более чем о 70 млн чеках.

«Новая технология передачи данных будет способствовать созданию равных конкурентных условий для всех налогоплательщиков, сделает сферу розничной торговли и услуг более прозрачной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку со стороны налоговых органов за счет дистанционного мониторинга и риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.

В то же время в ФСН обещают не штрафовать организации и предпринимателей, которые заказали ККТ и фискальный накопитель, но вовремя его не получили. Мишустин поручил руководителям региональных управлений под личную ответственность обеспечить в таких условиях возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без привлечения их к ответственности.

«Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину, главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета», — уточнили в пресс-службе.

В налоговой заверяют, что при использовании новых ККТ покупатели могут контролировать легальность покупок с помощью мобильного приложения ФНС России. Получаемый покупателем при расчете бумажный чек содержит QR-код, который можно легко считать с помощью этого мобильного приложения, проверить чек, получить его в электронном виде и сохранить в приложении. Более того, покупатель и вовсе может отказаться от бумажного чека и сразу получить его на электронную почту или номер телефона. Электронные чеки легче хранить и восстанавливать.

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