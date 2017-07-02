Путин подписал поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП

Поправки снижают дефицит бюджета до 2,1% ВВП с ранее запланированных 3,2% ВВП. Поправки приняты Госдумой 21 июня и одобрены Советом Федерации 28 июня.

Планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.

Прогноз среднегодовой цены на нефть повышен до 45,6 долларов с 40 долларов за баррель.

Закон устанавливает прогнозный уровень инфляции в РФ на 2017 год на уровне 3,8% вместо 4% в прошлой редакции. Документ также предполагает увеличение нормативной величины Резервного фонда до 6 триллионов 453,3 миллиарда рублей с 6 триллионов 76,4 миллиарда рублей.

Поправки, в частности, предусматривают дополнительную поддержку АПК в размере 10 миллиардов рублей, докапитализацию Россельхозбанка на 25 миллиардов рублей, внесение 5,3 миллиарда рублей в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании для пополнения авиапарка российских авиакомпаний. Документ также дает правительству РФ право в 2017 году принять в казну акции банка «Российский капитал», принадлежащие и (или) приобретенные АСВ, которые затем будут переданы АИЖК. Передача акций будет осуществляться за счет уменьшения внесенных ранее имущественных взносов РФ на 92 миллиарда рублей, что соответствует балансовой стоимости этих акций.