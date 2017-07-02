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15:22 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поправки снижают дефицит бюджета до 2,1% ВВП с ранее запланированных 3,2% ВВП. Поправки приняты Госдумой 21 июня и одобрены Советом Федерации 28 июня.

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Планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.

Прогноз среднегодовой цены на нефть повышен до 45,6 долларов с 40 долларов за баррель.

Закон устанавливает прогнозный уровень инфляции в РФ на 2017 год на уровне 3,8% вместо 4% в прошлой редакции. Документ также предполагает увеличение нормативной величины Резервного фонда до 6 триллионов 453,3 миллиарда рублей с 6 триллионов 76,4 миллиарда рублей.

Поправки, в частности, предусматривают дополнительную поддержку АПК в размере 10 миллиардов рублей, докапитализацию Россельхозбанка на 25 миллиардов рублей, внесение 5,3 миллиарда рублей в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании для пополнения авиапарка российских авиакомпаний. Документ также дает правительству РФ право в 2017 году принять в казну акции банка «Российский капитал», принадлежащие и (или) приобретенные АСВ, которые затем будут переданы АИЖК. Передача акций будет осуществляться за счет уменьшения внесенных ранее имущественных взносов РФ на 92 миллиарда рублей, что соответствует балансовой стоимости этих акций.

Комментарии
3
валерий маютин
щас амнуэливцы и укротроли про забытых пенсионеров сетовать начнут......
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Виктор Гущин
Можно ли всерьёз изменить к лучшему экономическую ситуацию в стране особенно ничего не предпринимая? Вполне. Причем, и теоретически, и практически. Просто не надо искать ничего нового, невиданного, к чему обычно сводятся меры по повышению эффективности и вообще всякое экономическое реформирование. Для этого требуется всего лишь утилитарно-прагматическая ликвидация всего отжившего, устаревшего, исчерпавшего свой функциональный ресурс, но продолжающего существовать по инерции. Причем, в таком решении на первый взгляд может вовсе не быть ничего радикального, как это уже не раз бывало. Скажем, в случае с принятием пресловутых майских Указов президента от 2012 года. Один другого важнее и целесообразнее. Полагаю, никто из депутатов Госдумы не станет возражать, что в последние годы, а именно с мая 2012-го, ставших особенно сложными в экономическом отношении, взятыми президентом под личный контроль решениями удалось не только предотвратить резкое понижение жизненного уровня российских граждан, но и позволило государству исполнить взятые на себя социальные обязательства.
И произошло это по одной, внешне по формальной, но по факту решающей причине: издание в мае 2012 года шести Указов, положивших начало ««третьей президентской ходки» В. Путина в Кремль всего лишь вывело вопросы жизнедеятельности государства и осуществления социальной политики, то есть конкретной жизни людей, за пределы полномочий и нормативной-правовой практики Законодательной власти. Исполнение этих Указов было поставлено под ежегодный контроль непосредственно В. Путина и органов Общероссийского Народного Фронта. На сегодняшний день выполнено 167 поручений из 218, что составляет 76 процентов общего числа, поставленных на контроль поручений.
Опыт реализации майских президентских указов 2012 года неопровержимо доказал, что даже полное упразднение Госдумы и вообще нынешних органов представительной власти в пользу расширения прав и полномочий, в пользу максимального расширения прав и возможностей граждан России непосредственно участвовать в принятии решений по которым приходится жить, никаких существенных осложнений не принесёт. Наоборот, за счет сэкономленных на совокупном содержании депутатского корпуса и его инфраструктуры, средств, - а они огромные, по некоторым прикидкам достигающими по расходным показателям 13, 7 процентов годового бюджета, - можно было бы сразу увеличить вдвое пенсии и заработные платы бюджетникам. А это 80 миллионов человек.
По моему, это достаточно убедительный показатель того, что действительный быстрый положительный эффект приносят только реформы, которые начинаются не с придумывания и внедрения чего-то нового, ещё неведомого, а с упразднения старого, исчерпавшего свой функциональный ресурс. Что, собственно, уже давно произошло с так называемой демократической представительной властью, полномочия которой полностью продублированы другими управленческими структурами как на государственном, так и общественном уровне.
В данном случае я имею в виду прежде всего Исполнительную власть во главе с президентом и правительством, их административные и ведомственные структурные подразделения, а также созданные президентом Всероссийским Народным Фронтом и Общественной Палатой именно с прицелом на замену нынешней представительной демократии на новую систему управления, связанную с максимальным расширением прав и возможностей непосредственного участия российских граждан в принятии государственных решений, по которым предстоит жить, как это предусмотрено Конституцией РФ (См. Статья 3, п.3).

Принцип разделения властей, остающийся неизменным с XVIII века, когда вопрос магистрального направления развития человеческой цивилизации еще не был избран. Он служил прежде всего возникновению крупномасштабного товарного производства, расширению сети коммерческих услуг и увеличению ассортимента предметов и продуктов потребления. Разделение властей неплохо поработало на достижение этих целей, но ведь буржуазное общество с его идеологией и нормативно-правовой базой отнюдь не венец творения человеческой цивилизации. Оно исполнило свое историческое предназначение и на нынешнем этапе развития превратилось в непосильную обузу, которую необходимо сбросить с попавшего в критическую ситуацию корабля. С управленческой точки зрения разделение властей просто нонсенс, не имеющий никакого отношения к задачам повышения эффективности принятия и исполнении государственных решений. Да и ущемления демократии при переходе на новую систему управления никакого не происходит. Наоборот. Она наконец-то вновь обретает свой исконный смысл – НАРОДОВЛАСТИЕ.
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Сергей Костенко
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