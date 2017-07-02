Здание нового аэропорта в Перми готово на 75%.

На данный момент закончено строительство подземной и надземной частей нового терминала, возведены ограждающие конструкции, а также закрыт тепловой контур здания.

Сейчас идёт капитальный ремонт, монтаж лифтов и эскалаторов, линий регистрации и обработки багажа. Параллельно строительству здания терминала идут работы по благоустройству территории вокруг аэропорта. Возведение объекта должны закончить к концу 2017 года.

Напомним, общая площадь здания нового терминала составит 29 тысяч квадратных метров. В часы пик пропускная способность аэропорта будет достигать до 900 человек. Ежегодно терминал сможет обслуживать около трёх миллионов пассажиров.