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22:09 (мск), источник: РИА Крым

Шесть предприятий Крыма получат из бюджета 10 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму шесть предприятий получат финансовую поддержку из республиканского бюджета в сумме более 10 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила министр финансов Республики Ирина Кивико.

По ее словам, решение о выделение денег было принято на заседании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юрлицам из бюджета РК в целях оказания предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга).

«В этом году это первые одобренные заявки на получение субсидии и 6 наших крымских предприятий получат поддержку из республиканского бюджета в сумме 10,6 млн рублей», — цитирует Кивико пресс-служба ведомства.

Министр напомнила, что финподдержка крымских предприятий проводится ежегодно. Так, в 2015 году 9 предприятиям было выделено 22,4 млн рублей, в 2016 году 18 юрлицам предоставили 83 млн рублей. В нынешнем году на эти цели предусмотрено 79,7 млн рублей.

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