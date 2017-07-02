Шесть предприятий Крыма получат из бюджета 10 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму шесть предприятий получат финансовую поддержку из республиканского бюджета в сумме более 10 млн рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму шесть предприятий получат финансовую поддержку из республиканского бюджета в сумме более 10 млн рублей.
Об этом сообщила министр финансов Республики Ирина Кивико.
По ее словам, решение о выделение денег было принято на заседании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юрлицам из бюджета РК в целях оказания предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга).
«В этом году это первые одобренные заявки на получение субсидии и 6 наших крымских предприятий получат поддержку из республиканского бюджета в сумме 10,6 млн рублей», — цитирует Кивико
Министр напомнила, что финподдержка крымских предприятий проводится ежегодно. Так, в 2015 году 9 предприятиям было выделено 22,4 млн рублей, в 2016 году 18 юрлицам предоставили 83 млн рублей. В нынешнем году на эти цели предусмотрено 79,7 млн рублей.