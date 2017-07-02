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20:02 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

НБУ помог банку, пострадавшему от кибератаки

Национальный банк сообщает, что было заключено соглашение о валютном свопе для предоставления одному из украинских банков поддержки ликвидности в гривне.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. С целью поддержки ликвидности в гривне из-за кибератаки, которая состоялась 27 июня, Национальный банк заключил соглашение о валютном свопе для предоставления одному из украинских банков, сообщает пресс-служба регулятора.

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«С целью поддержки работы денежного рынка 30 июня Национальный банк заключил соглашение о валютном свопе для предоставления одному из украинских банков поддержки ликвидности в гривне», — отмечается в сообщении.

Решение направлено на смягчение последствий недавней кибератаки на функционирование денежного рынка.

«В последний раз регулятор заключал такое соглашение год назад в связи с низким спросом на этот альтернативный инструмент поддержки ликвидности. (…) Национальный банк напоминает, что у банков есть возможность обращаться к регулятору для привлечения гривневых средств на поддержку ликвидности путем заключения с НБУ валютного свопа», — отметил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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