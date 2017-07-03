«Князь Владимир» отправился в свой четвертый круиз по маршруту Сочи-Крым

По случаю праздника лучших членов экипажа круизного лайнера даже наградили.

Недельное путешествие на лайнере стартует и заканчивается в Сочи. Туристам предлагают посещение Новороссийска, двухдневную стоянку в Ялте и прогулку по Севастополю. В каждом из портов пассажиры могут осмотреть достопримечательности, еще в пути заказав экскурсию.

Тем временем Министерство курортов Краснодарского края предложило журналистам присоединиться к плаванию. Но, что называется, этот пресс-тур на теплоходе «в один конец». Представителей СМИ собираются «транспортировать» в Крым, точнее в Ялте, где и оставить. Домой им придется добираться самостоятельно.

«Вести Сочи» сообщали, что круизное сообщение между Сочи и Крымом было возобновлено по поручению президента РФ Владимира Путина. Теперь Росморпорт планирует пойти дальше и в 2018 году открыть круизное сообщение между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой, об этом в День работников морского и речного флота сообщил журналистам генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко.