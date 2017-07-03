В Нижнекамском районе РТ из-за ремонта закрывается автодорога Заинск — Сухарево
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе РТ с 5 июля по 15 августа закрывается автодорога Заинск — Сухарево, сообщает Миндортранс РТ.
(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе РТ с 5 июля по 15 августа закрывается автодорога Заинск — Сухарево, сообщает Миндортранс РТ.
В частности, для движения транспорта закроется участок от 28,6 км до 32,6 км. Здесь запланирован ремонт.
Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения: подъезд к деревне Сухарево и Чистополь — Нижнекамск.