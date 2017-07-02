Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет компанию

Источник: РИА "Новости"

Контракт гендиректора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, и продлен он не будет. Топ-менеджер покидает компанию, сообщили РБК источники в Микомсвязи и в компании.

До последнего времени источники РБК в правительстве говорили, что на место гендиректора «Почты России» рассматривается сразу пять кандидатур, в том числе сам Страшнов. Среди возможных претендентов назывались также заместители министра экономического развития Станислав Воскресенский и Николай Подгузов. Как сообщил РБК федеральный чиновник, до настоящего момента решение о том, кто возглавит «Почту России» после Страшнова, не принято. Собеседник не исключил, что с понедельника, 3 июля, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя. ​ В качестве и.о. рассматривается и сам Страшнов, рассказал РБК федеральный чиновник, знакомый с обсуждением кандидатов на пост главы «Почты России». RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций по назначению нового главы «Почты России», сообщило, что временно исполняющим обязанности гендиректора будет назначена первый заместитель Страшнова Ольга Осина. Она курирует в компании финансовые, почтовые и административные вопросы. Источник агентства утверждает, что Осина будет руководить почтовым оператором до назначения нового главы компании. «Было принято решение назначить и. о., и подготовлен приказ, но министр в силу каких-то причин не успел его подписать», — отметил другой источник агентства, знакомый с ситуацией.

Слухи о возможной отставке Страшнова появились, после того как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн руб. Страшнов обвинения в свой адрес опровергал. Дмитрий Страшнов был назначен гендиректором «Почты России» в апреле 2013 года. До этого он работал в «Tele2 Россия» (сейчас — «T2 РТК Холдинг»), Philips Consumer Electronics, Electrolux Home Appliances. Его предшественник на посту руководителя «Почты России» — Александр Киселев был отправлен в отставку из-за почтового коллапса: весной 2013-го в столичных аэропортах и пунктах международного почтового обмена застряло около 500 т почты и было введено временное эмбарго на международные отправления.

Основной задачей Страшнова было сделать из «Почты России» инвестиционно-привлекательное конкурентоспособное предприятие, которое сможет развиваться без госфинансирования.