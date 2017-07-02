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23:24 (мск), источник: РБК

Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет компанию

Дмитрий Страшнов, контракт которого на посту гендиректора «Почты России» истекает 1 июля, покинет компанию. Нового кандидата правительство пока не утвердило.

Источник: РИА "Новости"

Контракт гендиректора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, и продлен он не будет. Топ-менеджер покидает компанию, сообщили РБК источники в Микомсвязи и в компании.

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До последнего времени источники РБК в правительстве говорили, что на место гендиректора «Почты России» рассматривается сразу пять кандидатур, в том числе сам Страшнов. Среди возможных претендентов назывались также заместители министра экономического развития Станислав Воскресенский и Николай Подгузов. Как сообщил РБК федеральный чиновник, до настоящего момента решение о том, кто возглавит «Почту России» после Страшнова, не принято. Собеседник не исключил, что с понедельника, 3 июля, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя. ​

В качестве и.о. рассматривается и сам Страшнов, рассказал РБК федеральный чиновник, знакомый с обсуждением кандидатов на пост главы «Почты России». RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций по назначению нового главы «Почты России», сообщило, что временно исполняющим обязанности гендиректора будет назначена первый заместитель Страшнова Ольга Осина. Она курирует в компании финансовые, почтовые и административные вопросы. Источник агентства утверждает, что Осина будет руководить почтовым оператором до назначения нового главы компании. «Было принято решение назначить и. о., и подготовлен приказ, но министр в силу каких-то причин не успел его подписать», — отметил другой источник агентства, знакомый с ситуацией.

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Слухи о возможной отставке Страшнова появились, после того как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн руб. Страшнов обвинения в свой адрес опровергал.

Дмитрий Страшнов был назначен гендиректором «Почты России» в апреле 2013 года. До этого он работал в «Tele2 Россия» (сейчас — «T2 РТК Холдинг»), Philips Consumer Electronics, Electrolux Home Appliances. Его предшественник на посту руководителя «Почты России» — Александр Киселев был отправлен в отставку из-за почтового коллапса: весной 2013-го в столичных аэропортах и пунктах международного почтового обмена застряло около 500 т почты и было введено временное эмбарго на международные отправления.

Основной задачей Страшнова было сделать из «Почты России» инвестиционно-привлекательное конкурентоспособное предприятие, которое сможет развиваться без госфинансирования.

Об этом говорится в стратегии развития «Почты России» до 2018 года, разработанной Минкомсвязи в 2014 году. К 2018 году доход «Почты России» должен вырасти до 231 млрд руб., чистая прибыль — до 670 млн руб. А производительность труда — с 32 тыс. до 64 тыс. руб. на сотрудника в месяц. Глава Минкомсвязи Сергей Никифоров после прихода Страшнова заявлял о необходимости развивать на базе «Почты России» банк.

По собственным данным «Почты России», она перестала получать государственное финансирование с 2015 года. С 2013 по 2016 год выручка «Почты России» выросла на 24%, К 2018 году доход «Почты России» должен вырасти до 231 млрд руб., чистая прибыль — в 72 раза, до 1,7 млрд руб. За три года компания выплатила государству 913 млн руб. в качестве дивидендов. Производительность труда на конец 2016 года составила 43,2 тыс. руб на человек — на 24% больше, чем в 2013 году.

Комментарии
2
Елена Ситникова
Ну наворовался-большому кораблю большое плаванье! Пусть сгинетттттт этот любимый человек премьера .За последние 30 лет НИЧЕГО не изменилось-очереди,хамство и т.п.
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Артем Рак
"Конкурентоспособное предприятие" Монополисты говорят о "конкурентоспособности". Вешай лапшу на уши, все тупые, все поверят.
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