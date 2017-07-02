Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов покинет компанию
Дмитрий Страшнов, контракт которого на посту гендиректора «Почты России» истекает 1 июля, покинет компанию. Нового кандидата правительство пока не утвердило.
Дмитрий Страшнов, контракт которого на посту гендиректора «Почты России» истекает 1 июля, покинет компанию. Нового кандидата правительство пока не утвердило.
Контракт гендиректора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, и продлен он не будет.
До последнего времени источники РБК в правительстве говорили, что на место гендиректора «Почты России» рассматривается сразу пять кандидатур, в том числе сам Страшнов. Среди возможных претендентов назывались также заместители министра экономического развития Станислав Воскресенский и Николай Подгузов. Как сообщил РБК федеральный чиновник, до настоящего момента решение о том, кто возглавит «Почту России» после Страшнова, не принято. Собеседник не исключил, что с понедельника, 3 июля, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.
В качестве и.о. рассматривается и сам Страшнов, рассказал РБК федеральный чиновник, знакомый с обсуждением кандидатов на пост главы «Почты России». RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций по назначению нового главы «Почты России», сообщило, что временно исполняющим обязанности гендиректора будет назначена первый заместитель Страшнова Ольга Осина. Она курирует в компании финансовые, почтовые и административные вопросы. Источник агентства утверждает, что Осина будет руководить почтовым оператором до назначения нового главы компании. «Было принято решение назначить и. о., и подготовлен приказ, но министр в силу
Слухи о возможной отставке Страшнова появились, после того как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства,
Дмитрий Страшнов был назначен гендиректором «Почты России» в апреле 2013 года. До этого он работал в «Tele2 Россия» (сейчас — «T2 РТК Холдинг»), Philips Consumer Electronics, Electrolux Home Appliances. Его предшественник на посту руководителя «Почты России» — Александр Киселев был отправлен в отставку
Об этом говорится в стратегии развития «Почты России» до 2018 года, разработанной Минкомсвязи в 2014 году. К 2018 году доход «Почты России» должен вырасти до 231 млрд руб., чистая прибыль — до 670 млн руб. А производительность труда — с 32 тыс. до 64 тыс. руб. на сотрудника в месяц. Глава Минкомсвязи Сергей Никифоров после прихода Страшнова заявлял о необходимости развивать на базе «Почты России» банк.
По собственным данным «Почты России», она перестала получать государственное финансирование с 2015 года. С 2013 по 2016 год выручка «Почты России» выросла на 24%, К 2018 году доход «Почты России» должен вырасти до 231 млрд руб., чистая прибыль — в 72 раза, до 1,7 млрд руб. За три года компания выплатила государству 913 млн руб. в качестве дивидендов. Производительность труда на конец 2016 года составила 43,2 тыс. руб на человек — на 24% больше, чем в 2013 году.