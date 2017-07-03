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08:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Минфин опубликовал письмо Коломойского с просьбой национализировать «ПриватБанк»

Согласно письма владельцев «ПриватБанка», срок, до которого бывшие акционеры ПАО КБ «ПриватБанк» в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Министерство финансов на своем сайте опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы «ПриватБанка» направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

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«Ранее в ответ на отсутствие действий по реструктуризации со стороны бывших владельцев, “ПриватБанк” привлек консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов, которые были предоставлены бывшим владельцам банка или лицам, которые прямо или косвенно связаны с бывшими владельцами банка. Министерство финансов ожидает, что в ближайшее время консорциум компаний предоставит финальный отчет, после обработки которого будет приниматься решение относительно дальнейших шагов. Но согласно информации, которой в настоящее время владеет Министерство финансов, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было. Зато мы наблюдаем скоординированную юридическую и медийную кампании против интересов государства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры ПАО КБ «ПриватБанк» в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

В конце 2016 года правительство национализировало «ПриватБанк», крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций «ПриватБанка» за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию «ПриватБанка» частично незаконной.

Также истцы потребовали от «ПриватБанка» вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования.

Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал «ПриватБанка» и намерен их обжаловать.

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