Хабаровских работодателей спасли от фальшивых специалистов

Установлено, что на одном из сайтов, к которому в сети интернет имелся свободный доступ, неизвестные лица предлагали жителям Хабаровского края и других регионов России фальшивые дипломы, в том числе — помощников машиниста, слесаря по ремонту локомотивов, составителя поездов.

Хабаровский транспортный прокурор в суде добился признания информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.