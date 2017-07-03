Хабаровских работодателей спасли от фальшивых специалистов
Транспортная прокуратура предотвратила появление на железной дороге машинистов, составителей поездов и слесарей по ремонту локомотивов с фальшивыми дипломами.
Транспортная прокуратура предотвратила появление на железной дороге машинистов, составителей поездов и слесарей по ремонту локомотивов с фальшивыми дипломами.
Установлено, что на одном из сайтов, к которому в сети интернет имелся свободный доступ, неизвестные лица предлагали жителям Хабаровского края и других регионов России фальшивые дипломы, в том числе — помощников машиниста, слесаря по ремонту локомотивов, составителя поездов.
Хабаровский транспортный прокурор в суде добился признания информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — сообщили в