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05:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Аэропорт Иркутска перевез рекордное число пассажиров

Компания за сутки обслужила свыше 9 тысячи человек.

Иркутский аэропорт 30 июня установил новый рекорд, обслужив за сутки 9160 пассажиров и 109 рейсов. Это максимальный суточный трафик за пять лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе аэропорта.

На вылет было обслужено на 6% пассажиров больше, чем на прилет. Вес обработанного багажа составил 92,5 тонны.

«За шесть месяцев 2017 года пассажиропоток Международного аэропорта Иркутска вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметили в пресс-службе.

Своего миллионного пассажира-2017 аэропорт планирует встретить уже в июле, то есть на месяц раньше, чем в 2016 году.

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