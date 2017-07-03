Аэропорт Иркутска перевез рекордное число пассажиров
Компания за сутки обслужила свыше 9 тысячи человек.
Компания за сутки обслужила свыше 9 тысячи человек.
Иркутский аэропорт 30 июня установил новый рекорд, обслужив за сутки 9160 пассажиров и 109 рейсов. Это максимальный суточный трафик за пять лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На вылет было обслужено на 6% пассажиров больше, чем на прилет. Вес обработанного багажа составил 92,5 тонны.
«За шесть месяцев 2017 года пассажиропоток Международного аэропорта Иркутска вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметили в
Своего миллионного пассажира-2017 аэропорт планирует встретить уже в июле, то есть на месяц раньше, чем в 2016 году.