Выпускаемую на «Красмаше» ракету протестируют в конце года

Минобороны намерен провести тесты новой ракеты «Сармат» в IV квартале 2017 года, хотя ранее планировать испытать аппарат весной. Причиной переноса сроков называется необходимость проведения дополнительных испытаний на Красноярском машиностроительном заводе. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, изначально проверить ракету планировалось в 2016 году, однако сроки постоянно корректировались. Следующая попытка была назначена на март 2017 года, но к этому моменту специалисты не успели оборудовать пусковую установку на космодроме Плесецк. Сроки передвинули на апрель, но и тогда случился форс-мажор: в ходе испытаний на «Красмаше» проблемы возникли с самой ракетой.

Чтобы исправить недостатки, разработчикам отвели два месяца, перенеся сроки на июнь. Однако и в этот раз испытания не были проведены — по данным «Ъ», тест «Сармата» пройдет только в конце 2017 года. До этого момента специалисты займутся «доведением изделия до ума». При этом официальные представители отрасли от комментариев воздерживаются.

Ранее в Минобороны отмечали, что новая ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2019—2020 годах. После ряда испытаний аппарат поступит в расположение Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизий ракетных войск.