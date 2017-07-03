Красноярский ЦСМ: штрафы за тонировку должны быть обоснованы

По мнению красноярских экспертов ЦСМ, штрафы за тонировку должны быть обоснованы.

Дело в том, что в следующем году в России могут увеличить штрафы за избыточную тонировку. Соответствующий документ уже находится на рассмотрении парламента. Так, за данное правонарушение водителям придется заплатить 1500 рублей, вместо сегодняшних 500. За повторное нарушение до 5 тысяч рублей.

Сегодня замер тонировки должен проходить строго по регламенту только на стационарных постах ГИБДД. Для проверки светопропускания ГИБДД использует ряд приборов — тауметров «Свет», «Блик», «Блик+» и «Тоник». Наиболее распространены «Блики». По мнению специалистов, тауметры должны проходить поверку не реже раза в год. На поверенный прибор ставится пломба, выписывается свидетельство. Только в этом случае его показания являются основанием для штрафа нарушителю. В противном случае водитель может обращаться в суд.

«Процедура проверки светопропускания включает в себя измерение различных параметров — температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, стекло должно быть чистым. Водителю должны быть предоставлены сертификат и протокол испытаний тауметра», — говорит начальник отдела физико-химических средств измерений Красноярского ЦСМ Елена Егупова.

Отметим, что красноярский центр стандартизации и метрологии ведет поверку всех типов тауметров, стоящих на вооружении ГИБДД, а также осуществляет их сервисное обслуживание.