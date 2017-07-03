Три новых моста возводят строители трассы Владивосток—Порт Восточный

Строители второго участка автомобильной дороги Владивосток—Находка—Порт Восточный от Артёма до Царевки отсыпали более 800 тысяч кубометров земляного полотна. До конца этого года планируется выполнить 70% данных работ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Генеральным подрядчиком строительства второго участка новой трассы, который продлится почти до самого Большого Камня, выступает компания «Трансстроймеханизация». В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству земляного полотна.

«От совхоза Силинский до села Царевка трасса практически полностью пробита, завершается вырубка деревьев, идет активная работа по укладке земполотна. С момента начала строительства уже отсыпано более 800 тысяч кубометров грунта, работы идут в две смены. После завершения отсыпки, дадим земполотну отстояться год и только потом приступим к укладке верхних слоев дорожной одежды», — рассказали в компании.

Также рабочие продолжают возведение искусственных сооружений. В районе совхоза Силинский идет строительство трех мостов через реку Ключ и двухуровневой развязки.

«Мостовики уже вышли на бетонирование надземной части опор будущей эстакады. Ее высота составит 9,5 метров и позволит беспрепятственно проезжать всем видам транспорта. Именно здесь будет происходить разделение потоков на Находку и во Владивосток», — сообщили в Трансстроймеханизации.

В районе села Царевка дорожники также приступили к созданию развязки на пересечении с ныне действующей трассой.

Продолжается строительство 3,5 километрового примыкания к ныне действующей находкинской трассе. Подрядная организация на этом участке — АО «Примавтодор» — ведет работы с помощью новой техники, закупленной по программе модернизации на средства краевого бюджета.

«На этом участке задействованы новые отечественный грейдер и колесные экскаваторы. Закупили их весной этого года. Новая техника позволит выполнить наш объем работы качественно и в срок», — сообщил генеральный директор АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов.

Всего на втором этапе строительства трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

Строительство участка автодороги протяженностью почти 23 километров оценено в 21 миллиард рублей, из них 18,7 миллиардов — федеральные средства, остальное средства краевого бюджета. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-Владивосток-Порт Восточный-Находка.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, прежде всего, новая трасса позволит обеспечить быструю доставку грузов. Расчетная интенсивность движения на дороге Владивосток-Находка-Порт Восточный к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки.

Выполненная по современной технологии, с цементобетонным покрытием, дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также допустимые нагрузки — 11,5 тонн на ось — немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Более того, срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет.

Еще один значимый момент — новая дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит транспортную нагрузку в них, повысит безопасность пешеходов, а также положительным образом скажется на экологической ситуации на территориях.