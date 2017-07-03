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07:22 (мск), источник: Вести Приморье

Три новых моста возводят строители трассы Владивосток—Порт Восточный

В районе совхоза Силинский идет строительство трех мостов через реку Ключ и двухуровневой развязки.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Строители второго участка автомобильной дороги Владивосток—Находка—Порт Восточный от Артёма до Царевки отсыпали более 800 тысяч кубометров земляного полотна. До конца этого года планируется выполнить 70% данных работ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Генеральным подрядчиком строительства второго участка новой трассы, который продлится почти до самого Большого Камня, выступает компания «Трансстроймеханизация». В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству земляного полотна.

«От совхоза Силинский до села Царевка трасса практически полностью пробита, завершается вырубка деревьев, идет активная работа по укладке земполотна. С момента начала строительства уже отсыпано более 800 тысяч кубометров грунта, работы идут в две смены. После завершения отсыпки, дадим земполотну отстояться год и только потом приступим к укладке верхних слоев дорожной одежды», — рассказали в компании.

Также рабочие продолжают возведение искусственных сооружений. В районе совхоза Силинский идет строительство трех мостов через реку Ключ и двухуровневой развязки.

«Мостовики уже вышли на бетонирование надземной части опор будущей эстакады. Ее высота составит 9,5 метров и позволит беспрепятственно проезжать всем видам транспорта. Именно здесь будет происходить разделение потоков на Находку и во Владивосток», — сообщили в Трансстроймеханизации.

В районе села Царевка дорожники также приступили к созданию развязки на пересечении с ныне действующей трассой.

Продолжается строительство 3,5 километрового примыкания к ныне действующей находкинской трассе. Подрядная организация на этом участке — АО «Примавтодор» — ведет работы с помощью новой техники, закупленной по программе модернизации на средства краевого бюджета.

«На этом участке задействованы новые отечественный грейдер и колесные экскаваторы. Закупили их весной этого года. Новая техника позволит выполнить наш объем работы качественно и в срок», — сообщил генеральный директор АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов.

Всего на втором этапе строительства трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

Строительство участка автодороги протяженностью почти 23 километров оценено в 21 миллиард рублей, из них 18,7 миллиардов — федеральные средства, остальное средства краевого бюджета. Окончание работ запланировано на 2020 год.

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-Владивосток-Порт Восточный-Находка.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, прежде всего, новая трасса позволит обеспечить быструю доставку грузов. Расчетная интенсивность движения на дороге Владивосток-Находка-Порт Восточный к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки.

Выполненная по современной технологии, с цементобетонным покрытием, дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также допустимые нагрузки — 11,5 тонн на ось — немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Более того, срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет.

Еще один значимый момент — новая дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит транспортную нагрузку в них, повысит безопасность пешеходов, а также положительным образом скажется на экологической ситуации на территориях.

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