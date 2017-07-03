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07:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец отсудил у автодилера более 1,3 млн рублей за бракованный Opel

Автомобиль мужчина приобрел в декабре 2013 года.

В Красноярске мужчина отсудил более 1 млн рублей за бракованную иномарку. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

История началась в декабре 2013 года. Тогда красноярец купил в салоне компании «Атлантик-моторс» автомобиль Opel Astra за 750 тысяч рублей. Спустя 2 дня у машины погасли фары, а через 3 месяца сломались динамики. Кроме того, появились стуки в подвеске, а краска стала вздуваться. Неисправным оказался и водяной насос.

Всего в иномарке было обнаружено около 20 неисправностей. Покупатель потребовал вернуть деньги, но ему не ответили. Тогда мужчина решил обратиться в суд.

В декабре 2016 года суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу покупателя стоимость автомобиля. Однако мужчина обжаловал судебное решение, потребовав возместить разницу в стоимости, которая за время ремонтов и судов выросла на 322,9 тыс. рублей.

В итоге краевой суд постановил взыскать с компании в пользу покупателя стоимость машины, разницу в цене товара, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда, 100 тыс. рублей неустойки и 100 тыс. рублей штрафа.

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