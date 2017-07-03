В Казахстане продолжают дорожать основные продукты питания

Цены на продовольственные товары в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года выросли на 9,7 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства национальной экономики РК.

Цены на кофе, чай и какао повысились на 20,5 процента, фрукты и овощи — на 17,3, кондитерские изделия — на 11,8, алкогольные напитки — на 9,3, булочные и мучные изделия — на 8,6, молочные продукты — на 8,4, рыбу и морепродукты — на 7,6, хлеб — на 7,4, муку — на 5,5, масла и жиры — на 3,8, макаронные изделия — на 3,3, сахар — на 1,1 процента. На крупы цены снизились на 2,1 процента.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 10,3 процента. Уровень цен на говядину стал выше на 12,9 процента, баранину — на 12,1, мясо птицы — на 11,6, свинину — на 9, конину — на 7,1, колбасные изделия — на 5,6 процента.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в июне 2017 года: