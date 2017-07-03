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08:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчанам на заметку: За коммуналку разрешили не платить

Регионы теперь обязаны размещать всю «коммунальную» информацию на сайте государственной информационной системы ЖКХ.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.

Регионы теперь обязаны размещать всю «коммунальную» информацию в интернете, на сайте государственной информационной системы ЖКХ. Исключение — города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Для них эта обязанность предусмотрена позже. В противном случае у жильцов есть право не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будет выложена вся требуемая законом информация, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».

Этот экономический стимул в Минкомсвязи РФ считают довольно эффективным.

ГИС ЖКХ позволит гражданам контролировать все расходы своего ТСЖ, в электронной форме направлять жалобы и обращения в органы жилищного надзора, ресурсоснабжающие организации, УК, ТСЖ, передавать показания приборов учета в электронной форме, видеть начисления по квартире и многое другое.

В дальнейшем граждане смогут в ГИС ЖКХ голосовать на общих собраниях по дому, оценивать качество работы управляющей компании в системе — на основе этих оценок будет формироваться рейтинг УК, чтобы потребитель мог осознанно выбирать компанию, которая будет управлять его домом.

«Всем добросовестным участникам рынка предоставлена полная возможность разместить предусмотренную законодательством информацию. На сегодняшний день вся подготовительная работа завершена. От права размещать информацию мы переходим к обязанности организаций сферы ЖКХ по ее размещению. По сути, в сферe ЖКХ начинается большая информатизация отрасли», — подчеркнул заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Михаил Евраев.

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