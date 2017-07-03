Перезагрузка оттока

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Геополитика и корпоративные конфликты выводят инвестиции из России.
Геополитика и корпоративные конфликты выводят инвестиции из России.
Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ. За это время они вывели из российских акций более $1,6 млрд — максимальный отток за последние три с половиной года. Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также падением цен на нефть.
Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок. По оценкам «Ъ», основанным на данных «Ренессанс Капитала», объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил $83 млн. Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил $1,6 млрд.
Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды emerging markets привлекли почти $1,9 млрд, а за четыре месяца — почти $28 млрд. Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского. Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно $2,6 млрд и $1 млрд.
Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской. С августа 2013 года за семь месяцев почти непрерывного бегства инвесторов российские фонды потеряли $2,47 млрд, а все фонды, ориентированные на emerging markets, лишились более $44 млрд.
И на первом месте — неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США. В июне Сенат США подготовил законопроект о расширении антироссийских санкций. В минувшую среду Совет ЕС также продлил секторальные санкций против РФ. В пятницу Москва предприняла ответные действия, продлив ограничения. «Иллюзии относительно нормализации отношений между Россией и Западом окончательно улетучились. Котировки российских акций снизились практически до уровней, с которых началось ралли второй половины 2016 года», — отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
«Ситуация вокруг АФК “Система”, безусловно, не улучшает инвестиционный климат на российском рынке, однако пока влияние данной истории на рынок ограничивается, по сути, динамикой котировок бумаг самого холдинга и частично МТС», — отмечает начальник управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимир Веденеев.
поскольку глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось.
Цены на нефть Brent на прошлой неделе опускались до отметки $45 за баррель — минимального значения с 14 ноября прошлого года. Даже с учетом последующего восстановления (прирост 6%) по итогам пятничных торгов котировки остановились возле отметки $47,4 за баррель, что на 11% ниже значений, предшествовавших майскому решению ОПЕК о пролонгации соглашения об ограничении добычи нефти. «Цены на нефть заметно снизились на фоне разочарований, связанных с ростом добычи в США и отсутствием прогресса в снижении запасов нефти в странах ОЭСР, — это не способствует притоку инвестиций в российские акции», — отмечает Владимир Веденеев.
В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшей распродажи рублевых активов, хотя и в меньших объемах. «В июле Палата представителей Конгресса США может приступить к обсуждению санкционного законопроекта. Поэтому восстановления интереса к российским бумагам со стороны нерезидентов можно не ждать», — отмечает Валерий Вайсберг. С другой стороны, по его мнению, масштабный отток средств, наблюдавшийся в последние месяцы, оставил на рынке стойких инвесторов, «спровоцировать бегство которых могут только конкретные решения по усилению санкций». По словам аналитика «Альфа-Капитала» Андрея Шенка, в среднесрочной перспективе интерес к рублевым активам может вырасти
Виталий Гайдаев.