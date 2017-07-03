Перезагрузка оттока

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08:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

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Геополитика и корпоративные конфликты выводят инвестиции из России.

Источник: Reuters

Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ. За это время они вывели из российских акций более $1,6 млрд — максимальный отток за последние три с половиной года. Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также падением цен на нефть.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок. По оценкам «Ъ», основанным на данных «Ренессанс Капитала», объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил $83 млн. Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил $1,6 млрд.

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Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды emerging markets привлекли почти $1,9 млрд, а за четыре месяца — почти $28 млрд. Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского. Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно $2,6 млрд и $1 млрд.

Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской. С августа 2013 года за семь месяцев почти непрерывного бегства инвесторов российские фонды потеряли $2,47 млрд, а все фонды, ориентированные на emerging markets, лишились более $44 млрд.

Нынешнему негативному восприятию инвесторами российского рынка способствуют в первую очередь внутренние риски, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.

И на первом месте — неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США. В июне Сенат США подготовил законопроект о расширении антироссийских санкций. В минувшую среду Совет ЕС также продлил секторальные санкций против РФ. В пятницу Москва предприняла ответные действия, продлив ограничения. «Иллюзии относительно нормализации отношений между Россией и Западом окончательно улетучились. Котировки российских акций снизились практически до уровней, с которых началось ралли второй половины 2016 года», — отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Снижает привлекательность рублевых активов и обострение корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система».

«Ситуация вокруг АФК “Система”, безусловно, не улучшает инвестиционный климат на российском рынке, однако пока влияние данной истории на рынок ограничивается, по сути, динамикой котировок бумаг самого холдинга и частично МТС», — отмечает начальник управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимир Веденеев.

Пессимистичным настроениям иностранных инвесторов способствует и низкая эффективность соглашения ОПЕК+,

поскольку глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось.

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Цены на нефть Brent на прошлой неделе опускались до отметки $45 за баррель — минимального значения с 14 ноября прошлого года. Даже с учетом последующего восстановления (прирост 6%) по итогам пятничных торгов котировки остановились возле отметки $47,4 за баррель, что на 11% ниже значений, предшествовавших майскому решению ОПЕК о пролонгации соглашения об ограничении добычи нефти. «Цены на нефть заметно снизились на фоне разочарований, связанных с ростом добычи в США и отсутствием прогресса в снижении запасов нефти в странах ОЭСР, — это не способствует притоку инвестиций в российские акции», — отмечает Владимир Веденеев.

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшей распродажи рублевых активов, хотя и в меньших объемах. «В июле Палата представителей Конгресса США может приступить к обсуждению санкционного законопроекта. Поэтому восстановления интереса к российским бумагам со стороны нерезидентов можно не ждать», — отмечает Валерий Вайсберг. С другой стороны, по его мнению, масштабный отток средств, наблюдавшийся в последние месяцы, оставил на рынке стойких инвесторов, «спровоцировать бегство которых могут только конкретные решения по усилению санкций». По словам аналитика «Альфа-Капитала» Андрея Шенка, в среднесрочной перспективе интерес к рублевым активам может вырасти из-за их недооцененности. Согласно опросу аналитиков, проведенному агентством Reuters, на конец 2017 года индекс РТС может вернуться к отметке 1150 пунктов, что на 15% выше значения закрытия минувшей пятницы.

Виталий Гайдаев.

Комментарии
5
Дядя Сухов
1200 фабрик - это совершеннейшая мелочь
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Дядя Сухов
Так это до войны - а когда прижало - сами все отстроили и в космос полетели
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Александр Моисеев
Товарищ Сухов запамятовал, что ещё до войны зарубежными компаниями в СССР было построено около 1200 заводов и фабрик. В частности, знаменитый "ГАЗ".
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