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09:00 (мск), источник: Новости Перми

До конца 2017 года выберут подрядчика по строительству моста через Чусовую

Компания, которая возведет Чусовской мост, должна обладать соответствующим опытом и высокой финансовой надежностью.

Источник: Новости Перми

Подрядчика по строительству моста через Чусовую выберут до конца 2017 года. В эти сроки концессионер — «Пермская концессионная компания» — планируют закончить частный тендер. Об этом пишет Business class.

Напомним, новый мост должны построить до конца 2021 года. Также будет реконструирован уже действующий мост. Общая стоимость работ превысит 14 млрд рублей.

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