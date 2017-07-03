Нацбанк повысил курс евро до 29,7 грн
Как отмечается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2969,79 грн за 100 евро, российского рубля — 4,382 грн за 10 рублей.
Как отмечается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2969,79 грн за 100 евро, российского рубля — 4,382 грн за 10 рублей.
КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 3 июля, на уровне 2602,34 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.
Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2969,79 грн за 100 евро, российского рубля — 4,382 грн за 10 рублей.
Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».
Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.