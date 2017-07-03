Дубровский: в Бакале официально появился первый резидент ТОСЭР
Это компания «Легпром», которая специализируется на выпуске одежды и спецовок.
Это компания «Легпром», которая специализируется на выпуске одежды и спецовок.
В Бакале (Саткинский район) официально появился первый резидент ТОСЭР — им стала компания «Легпром», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Он заявил о включении в федеральный реестр резидентов ТОСЭР (территорий опережающего
«Это компания “Легпром”, которая специализируется на выпуске одежды и спецодежды. В первый год она планирует создать до 75 рабочих мест, при полномасштабной реализации проекта — до 200», — подчеркнул глава региона.
Напомним, статус территории опережающего
Ранее сообщалось, что межведомственная рабочая группа при Минэкономе России приняла положительное решение по присуждению статуса ТОСЭР Верхнему Уфалею, где