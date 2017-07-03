Дубровский: в Бакале официально появился первый резидент ТОСЭР

«Это компания “Легпром”, которая специализируется на выпуске одежды и спецодежды. В первый год она планирует создать до 75 рабочих мест, при полномасштабной реализации проекта — до 200», — подчеркнул глава региона.

Он заявил о включении в федеральный реестр резидентов ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития) первой компании, планирующей развивать свой бизнес на территории Бакала.

В Бакале (Саткинский район) официально появился первый резидент ТОСЭР — им стала компания «Легпром», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Дубровский поручил Главному управлению по труду и занятости области «оказать всемерное содействие в подборе персонала, а также приступить к реализации программ обучения и переобучения жителей Бакала под потребности инвестора».

Дубровский поручил Главному управлению по труду и занятости области «оказать всемерное содействие в подборе персонала, а также приступить к реализации программ обучения и переобучения жителей Бакала под потребности инвестора».

Напомним, статус территории опережающего социально-экономического развития присвоен Бакалу в марте 2017 года. Компания «Легпром» включена в федеральный реестр резидентов ТОСЭР министерства экономики России 30 июня текущего года. Статус резидента ТОСЭР позволяет инвестору воспользоваться целым рядом налоговых и инфраструктурных преференций.